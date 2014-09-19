В Гвинее убили восьмерых членов группы по профилактике вируса Эбола

Об этом сообщает Лента.ру
со ссылкой на Reuters.
Инцидент произошел в отдаленном районе на юго–востоке страны. Жертвы
нападения были в составе группы, которая вела работу с местным
населением, пытаясь объяснить людям риск заражения смертоносным вирусом.
"В сельской уборной были найдены 8 тел. У троих из них было
перерезано горло", – рассказал пресс-секретарь гвинейского правительства
Дамантанг Альберт Камара.
Вспышка лихорадки Эбола началась
в феврале этого года в Гвинее, позже вирус распространился на соседние
Сьерра-Леоне, Либерию и Нигерию. В конце августа стало известно, что
опасное заболевание добралось до Демократической Республики Конго и
Сенегала.
От лихорадки, по последним данным
Всемирной организации здравоохранения, умерли уже более 2,6 тыс.
человек, а всего зарегистрировано 5 335 случаев заболевания. В
организации отметили, что борьба с опасным вирусом обойдется в миллиард
долларов.