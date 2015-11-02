В Хабаровском крае охотник застрелил напавшего на него амурского тигра

Молодой самец амурского тигра 31 октября был застрелен охотником в Хабаровском крае, передает Kazpravda.kz
. Мужчина получил кусаные раны рук и ног, следствие восстановит полную картину происшедшего, сообщили ТАСС
в Приморском филиале Центра "Амурский тигр".
"До проведения всестороннего расследования преждевременно говорить о том, кто виноват в случившемся. Поэтому пока не стоит "навешивать ярлыки". Как мы знаем, тигр практически никогда без причин не нападает на человека. Были случаи, когда люди намерено стреляли в тигра с целью его добычи, а после выдавали свои действия за самооборону", – сказал директор Приморского филиала Центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев. Он напомнил, что в 2010 году в Хасанском районе Приморского края человек сначала смертельно ранил тигра, а уж потом зверь на него напал, а в 2012 году в Ванинском районе Хабаровского края охотник на территории базы был вынужден убить тигра, который ранее был ранен из огнестрельного оружия неизвестными.
31 октября один из жителей поселка Дурмин в районе имени Лазо Хабаровского края охотился с собаками в верховьях ключей Ольховый и Безымянный, где встретился тигром. В результате происшествия погиб амурский тигр, а охотник получил ранения ног и рук и был доставлен в больницу. По его словам, он применил оружие для самообороны, когда тигр напал на него. Место схватки тщательно исследовано сотрудниками комитета охотничьего хозяйства Хабаровского края, МВД по Хабаровскому краю и Центра "Амурский тигр". "Сопоставление схемы места происшествия, показаний жителя Дурмина с результатами вскрытия и последующей экспертизы будет проведено уже 2 ноября 2015 года", – уточнила пресс-секретарь Приморского филиала Центра "Амурский тигр" Полина Панькова. По ее словам, если будет установлено, что охотник умышлено убил тигра, то в этом случае в отношении него будет возбуждено уголовное дело по ст. 258.1 УК РФ. За убийство амурского тигра кроме уголовной ответственности предусмотрено еще и возмещение ущерба, нанесенного природе, в размере 1,1 миллиона рублей без учета коэффициента инфляции.
Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесен в Международную Красную книгу. Обитает в охраняемой зоне на юго-востоке России, по берегам рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях. Приблизительная численность амурских тигров в России – около 540 особей.