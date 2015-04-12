В Хакасии пожарами охвачен 21 населенный пункт

Интенсивное горение происходит в 21 населенном пункте республики. "В шести из них пожары локализованы. Это значит, что мы остановили распространение огня", – сказал он.



Как ранее сообщил глава республики Виктор Зимин, от пожаров в Хакасии пострадали 118 жилых домов в 21 населенном пункте. По данным источника в правительстве республики, пострадали 73 человека и, по предварительным данным, два человека погибли. В Хакасии введен режим ЧС.



