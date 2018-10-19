Общество
В халал-колбасе казахстанского производителя снова обнаружили ДНК свиньи
Лаура Тусупбекова
ДНК свиньи в халал-колбасе казахстанского производителя обнаружена после экспертизы. Об этом сообщил советник в Общественном объединении "Национальное общество по защите прав потребителей "Сапа" Алиакпар Матишев, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Казконтроль-система независимого контроля качества. Общественное объединение "САПА" обнаружило очередную порцию свиньи. На этот раз от ТОО "Апрель 2030" (г. Астана, ул.Коктал, 9) Экспертиза выявила наличие ДНК свиньи (SUS) в колбасе вареная Астана "Халал", первый сорт", - написал на своей странице в Facebook Алиакпар Матишев (стиль и орфография автора сохранены – прим. автора).

Эксперт предупреждает потребителей о данном факте.

"ОО "САПА" настоятельно рекомендует всем принять во внимание данный факт обмана потребителей от ТОО "Апрель 2030" при выборе продукта. В очередной раз задаемся вопросом: "Что же такое Халал?" - добавил Матишев.

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