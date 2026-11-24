Как сделать спорт доступным в селах, осовременить школьные уроки начальной военной подготовки и остановить рост детского ожирения – эти и другие острые вопросы обсудили на заседании отраслевой Комиссии по вопросам спорта и военно-патриотического воспитания Қазақстан Халық Кеңесі. Встреча прошла под председательством Марата Азильханова и олимпийского призера Ислама Байрамукова. Площадка объединила экспертов, известных спортсменов, врачей и общественных деятелей.

В ходе заседания члены Халық Кеңесі акцентировали внимание на создании реальных условий для развития массового и детско-юношеского спорта в регионах. Ислам Байрамуков и олимпийский чемпион Юрий Мельниченко подняли проблему доступности спортивной инфраструктуры и дефицита квалифицированных тренеров. По их мнению, без системной поддержки наставников и развития секций в селах невозможно массово вовлечь детей и молодежь в регулярные занятия физкультурой.

Тему поиска и раскрытия спортивных талантов продолжил Гаджи Гаджиев. Он отметил, что многие одаренные дети не могут вовремя реализовать свой потенциал из-за бюрократиии отсутствия понятной информации о том, куда обращаться. Чтобы выстроить прозрачную систему отбора и сопровождения юниоров, было предложено запустить единую цифровую платформу «Ел қуаты», а также развивать школьные лиги для выявления спортивных талантов. В рамках проекта предусмотрено создание базы данных детей, показывающих природный талант и способности к спорту, развитие инфраструктуры на местах и проведение мастер-классов от чемпионов, что поможет привить молодежи правильную систему ценностей и дать ориентиры на будущее.

В свою очередь, Роман Тореханов для укрепления позиций отечественного спорта предложил усилить тренировочную и научную базы, а также внедрить в школьную программу базовые элементы единоборств – в частности, бокса и дзюдо, чтобы дети могли познакомиться с этими дисциплинами и осознанно выбрать их для дальнейшей профессиональной подготовки. Выражая солидарность с прозвучавшими инициативами, Нұрсұлтан Орынбасаров предложил меры популяризации активного образа жизни и обновленияподходов к допризывной подготовке молодежи. Отдельное внимание он уделил потенциалу джиу-джитсу, подчеркнув высокую востребованность этого вида спорта в мире и его значимость для физической подготовки молодых людей.

Вопросы, касающиеся модернизации школьной программы начальной военной подготовки школьников также подняла Айгерим Исбекова. Еще одним приоритетным направлением разработки рекомендаций стало обеспечение здоровья школьников, основанном на правильном питании и здоровом образе жизни. Свои предложения в этом направлении озвучила известный врач Диляра Кайдарова.

По итогам обсуждения решено детально проработать эти и другие инициативы с профильными госорганами и подготовить систематизированныйпакетпрактических рекомендаций для направления в адрес конкретных министерств.