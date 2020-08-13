Общество
В хищении 455 млн тенге подозревают должностных лиц АО "Мангистаумунайгаз"
В хищении 455 миллионов тенге подозревают должностных лиц АО "Мангистаумунайгаз". Об этом сообщил внештатный советник Премьер-министра Республики Казахстан Ербол Едилов в Telegram, передает Kazpravda.kz.   

"По информации некоторых источников, Комитетом по финансовому мониторингу Министерства финансов РК 12 августа текущего года задержаны и водворены в ИВС города Актау директор департамента по правовому обеспечению АО "Мангистаумунайгаз" Даурен Бейсембин и его заместитель по подозрению в хищении 455 млн тенге", – написал Едилов.

Предполагается, что хищения совершались путем заключения фиктивных договоров в период с 2017 по 2018 годы.

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