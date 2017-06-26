​В холдинге «Зерде» – новый председатель

Приказом министра информации и коммуникаций РК Даурена Абаева Руслан Енсебаев назначен председателем правления АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде».

Руслан Енсебаев родился в 1981 году в Акмолинской области. В 2005 году окончил Институт управления по специальности «экономика и менеджмент», в 2013 году – Казахский национальный технический университет им. К. Сатпаева по специальности «вычислительная техника и программное обеспечение».

В 2001–2016 годах работал в РГП «Центр информатизации финансовых систем», АО «Национальные информационные технологии», АО «Казахтелеком», АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде». С 2016 года и по настоящее время занимал должность главного директора по трансформации и кадровой политике АО «Национальная атомная компания «Каз­атомпром».