​В холодном плену

В отдел полиции района Биржан-сал поступила информация о том, что на 164 км автодороги Астана – Петропавловск между селами Каратал и Когам сломался пассажирский автобус. На место незамедлительно выехали наряды полиции и спасательные службы.

Выяснилось, что автобус следовал по маршруту Сарыагаш – Екатеринбург. Сотрудниками полиции и подразделения по ЧС все пассажиры были своевременно эвакуированы в специальный пункт обогрева, который организован в здании средней школы села Когам. Иностранцев обеспечили горячим питанием, а транспортное средство отбуксировали в бокс для ремонта.