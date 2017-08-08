​В хорошем составе

Все ближе главный турнир года по дзюдо: 28 августа на татами в столице Венгрии выйдут соискатели наград мирового чемпионата. Всего в Будапеште выступят 782 спортсмена из 131 страны.

Казахстан делегирует на этот турнир самых опытных и титулованных спортсменов. Нашу страну будут представлять Елдос Сметов и Гусман Кыргызбаев (оба выступят в весовой категории до 60 кг), Азамат Муканов (66 кг), Жансай Смагулов (73 кг), Азиз Калкаманулы (81 кг), Ислам Бозбаев (90 кг), Максим Раков (100 кг) и Ержан Шынкеев (свыше 100 кг).

Мощной получилась и женская команда, в которой выступят Отгонцэцэг Галбадрах (48 кг), Мариан Урдабаева (63 кг), Гульжан Исанова (свыше 78 кг) и другие. Завершится мировой чемпионат 3 сентября.