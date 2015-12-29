​В хороводе со смешариками

Начался же праздник для них в санатории «Алмаз». Там детей ждали экскурсия по курортной зоне, купание в бассейне, спортивные занятия и игры, участие в новогодней программе «Вместе мы – большая сила». Поздравить ребятишек пришли персонажи сказок и мультфильмов – Козочка, Шрэк, смешарики... Но больше всего детишки обрадовались, разу­меется, Деду Морозу и Снегурочке, а также сладким угощениям.

– Глава государства уделяет большое внимание заботе о подрастающем поколении, – обратился к ребятишкам руководитель региона. – В стране созданы замечательные условия для образования, занятий спортом. Хочу пожелать вам крепкого здоровья, благополучия.