В Хорватии открылось консульство Казахстана

Политика
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6 мая в историческом центре хорватского города Сплит состоялось открытие Почетного Консульства РК и офиса независимого партнера АО НК "KAZAKH INVEST" в Хорватии, передает Kazpravda.kz.    

Как сообщает пресс-служба МИД РК, на церемонии открытия присутствовали вице-премьер-министр – глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич,представители общественно-политических и деловых кругов, дипломаты и журналисты.

Глава внешнеполитического ведомства Хорватии Мария Пейчинович-Бурич высоко оценила итоги своего официального визита в Нур-Султан 30 апреля этого года.

Посол Казахстана Толежан Барлыбаев от имени руководства МИД РК выразил благодарность хорватской стороне за содействие в открытии консульства. В знак уважения и признательности посол вручил главе МИД Хорватии казахский национальный камзол.

Хорватской стороне также презентовали книгу Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости", изданной на хорватском языке.

Столица Сплитско-Далматинской жупании – город Сплит – является вторым по величине городом Хорватии, мировым историческим и культурным центром, который ежегодно посещают около 7 млн туристов.

Главный символ города – Дворец Диоклетиана III в.н.э., на набережной которого расположилось Почетное консульство РК, входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Именно здесь проходили съемки популярного сериала "Игра престолов". Символично, что открытие дипломатического представительства Казахстана состоялось в День города Сплит, в историческом центре которого взметнулся в небо казахстанский флаг.

Напомним, 30 апреля 2019 года в Нур-Султане Хорватия открыла посольство в Казахстане, ставшее 70-м представительством иностранного государства.




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