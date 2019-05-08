В Хорватии открылось консульство Казахстана

6 мая в историческом центре хорватского города Сплит состоялось открытие Почетного Консульства РК и офиса независимого партнера АО НК "KAZAKH INVEST" в Хорватии, передает Kazpravda.kz
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Как сообщает пресс-служба МИД РК, на церемонии открытия присутствовали вице-премьер-министр –
глава МИД Хорватии Мария Пейчинович-Бурич,
представители общественно-политических
и деловых кругов, дипломаты и журналисты.
Глава внешнеполитического ведомства Хорватии Мария Пейчинович-Бурич
высоко оценила итоги своего официального визита в Нур-Султан
30 апреля этого года.
Посол Казахстана Толежан Барлыбаев от имени руководства МИД РК выразил благодарность хорватской стороне за содействие в открытии консульства. В знак уважения и признательности посол вручил главе МИД Хорватии казахский национальный камзол.
Хорватской стороне также презентовали книгу Нурсултана Назарбаева "Эра Независимости", изданной на хорватском языке.
Столица Сплитско-Далматинской жупании – город Сплит – является вторым по величине городом Хорватии, мировым историческим и культурным центром, который ежегодно посещают около 7 млн туристов.
Главный символ города – Дворец Диоклетиана III в.н.э., на набережной которого расположилось Почетное консульство РК, входит в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Именно здесь проходили съемки популярного сериала "Игра престолов". Символично, что открытие дипломатического представительства Казахстана состоялось в День города Сплит, в историческом центре которого взметнулся в небо казахстанский флаг.
Напомним, 30 апреля 2019 года в Нур-Султане
Хорватия открыла посольство в Казахстане, ставшее 70-м представительством иностранного государства.