​В их честь звучали стихи

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Чингиз ТАШЕНОВ, Акмолинская область

Его инициаторы и организаторы из районного акимата сделали все для того, чтобы светлый весенний праздник надолго запомнился землякам и гостям мероприятия. Форум вылился в задушевную беседу о семейных ценностях, счастье материнства. Своими мыслями и чаяниями с участниками поделились уважаемые в районе женщины, ветераны труда Надежда Золотухина, Лидия Францкевич и Айгуль Капашева.

В исполнении артистов художественной самодеятельности ДК – членов женских клубов «Берегиня», «Алас» и «Ақ ажелер» – в зале звучали стихи и песни, посвященные самому близкому для каждого из нас человеку – маме. А завершился форум праздничным чаепитием и вручением участницам цветов, которые им преподнесли в честь 8 Марта школьники.

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