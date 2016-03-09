Его инициаторы и организаторы из районного акимата сделали все для того, чтобы светлый весенний праздник надолго запомнился землякам и гостям мероприятия. Форум вылился в задушевную беседу о семейных ценностях, счастье материнства. Своими мыслями и чаяниями с участниками поделились уважаемые в районе женщины, ветераны труда Надежда Золотухина, Лидия Францкевич и Айгуль Капашева.

В исполнении артистов художественной самодеятельности ДК – членов женских клубов «Берегиня», «Алас» и «Ақ ажелер» – в зале звучали стихи и песни, посвященные самому близкому для каждого из нас человеку – маме. А завершился форум праздничным чаепитием и вручением участницам цветов, которые им преподнесли в честь 8 Марта школьники.