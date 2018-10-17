В Индексе конкурентоспособности Казахстан занял 59 место из 140 стран

Экономика
Всемирный экономический форум (ВЭФ) опубликовал ежегодный Отчет по глобальному индексу конкурентоспособности (ГИК) 2018, согласно которому Казахстан занял 59 место со средним баллом 61,8, оставшись на той же позиции, что и в 2017 году, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Министерство национальной экономики РК.
"Из 12 факторов конкурентоспособности улучшение произошло по 5 факторам, снижение по 4 факторам и по 3 факторам позиции не изменились. Из 98 индикаторов улучшение произошло по 50 индикаторам, ухудшение по 34 индикаторам и по 14 индикаторам изменений нет", – говорится в сообщении МНЭ.
Конкурентными преимуществами Казахстана являются рынок труда – 30 место (улучшение на 3 позиции) и динамичность бизнеса – 37 место (ухудшение на 2 позиции).
Согласно оценке ВЭФ, конкурентоспособность Казахстана находится на среднем уровне по таким факторам, как "ИКТ" - 44 место, "Размер рынка" – 45 место, "Образование и навыки" – 57 место, "Рынок товаров" - 57 место, "Институты" - 61 место и "Макроэкономическая стабильность" – 62 место и "Инфраструктура" – 69 место.
По информации ведомства, слабыми позициями Казахстана определены факторы "Финансовая система" – 100 место, "Здоровье" – 97 место и "Инновационный потенциал" – 87 место.
Значительное улучшение в рейтинге отмечается по факторам «Институты», поднявшись на 12 позиций до 61 места, и "Рынок товаров",поднявшись на 10 позиций до 57 места. Также Казахстан показал позитивную динамику по следующим факторам: "Инфраструктура" (69 место, 2017 г. – 72 место) и "Рынок труда" – (30 место, 2016 г. – 33), "Финансовая система" – (100 место, 2016 г. – 102 место).
Наибольшее снижение отмечается по 2 факторам: "Образование и навыки" (57 место, -5 позиций) и "Здоровье" (97 место, -3 позиций).
По 3 факторам как "Инновационный потенциал" (97 место), "ИКТ" (44 место) и "Размер рынка" (45 место) позиции Казахстана не изменились.
В Отчете ГИК 2018 количество оцениваемых стран составило 140, которые охватывают 94% всего населения мира и 98% мирового ВВП. ГИК рассчитывается из 98 показателей, из которых 54 основаны на данных международных организаций, 44 – на основе опроса ВЭФ.
В этом году рейтинг возглавили Соединенные Штаты Америки, которые входит в тройку лидеров на протяжении последних 5 лет. Лидерами рейтинга также остаются Сингапур, Германия, Швейцария и Япония.
"Из 12 факторов конкурентоспособности улучшение произошло по 5 факторам, снижение по 4 факторам и по 3 факторам позиции не изменились. Из 98 индикаторов улучшение произошло по 50 индикаторам, ухудшение по 34 индикаторам и по 14 индикаторам изменений нет", – говорится в сообщении МНЭ.
Конкурентными преимуществами Казахстана являются рынок труда – 30 место (улучшение на 3 позиции) и динамичность бизнеса – 37 место (ухудшение на 2 позиции).
Согласно оценке ВЭФ, конкурентоспособность Казахстана находится на среднем уровне по таким факторам, как "ИКТ" - 44 место, "Размер рынка" – 45 место, "Образование и навыки" – 57 место, "Рынок товаров" - 57 место, "Институты" - 61 место и "Макроэкономическая стабильность" – 62 место и "Инфраструктура" – 69 место.
По информации ведомства, слабыми позициями Казахстана определены факторы "Финансовая система" – 100 место, "Здоровье" – 97 место и "Инновационный потенциал" – 87 место.
Значительное улучшение в рейтинге отмечается по факторам «Институты», поднявшись на 12 позиций до 61 места, и "Рынок товаров",поднявшись на 10 позиций до 57 места. Также Казахстан показал позитивную динамику по следующим факторам: "Инфраструктура" (69 место, 2017 г. – 72 место) и "Рынок труда" – (30 место, 2016 г. – 33), "Финансовая система" – (100 место, 2016 г. – 102 место).
Наибольшее снижение отмечается по 2 факторам: "Образование и навыки" (57 место, -5 позиций) и "Здоровье" (97 место, -3 позиций).
По 3 факторам как "Инновационный потенциал" (97 место), "ИКТ" (44 место) и "Размер рынка" (45 место) позиции Казахстана не изменились.
В Отчете ГИК 2018 количество оцениваемых стран составило 140, которые охватывают 94% всего населения мира и 98% мирового ВВП. ГИК рассчитывается из 98 показателей, из которых 54 основаны на данных международных организаций, 44 – на основе опроса ВЭФ.
В этом году рейтинг возглавили Соединенные Штаты Америки, которые входит в тройку лидеров на протяжении последних 5 лет. Лидерами рейтинга также остаются Сингапур, Германия, Швейцария и Япония.