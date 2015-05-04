В Индии 35 человек погибли при падении автобуса в овраг

По меньшей мере 35 человек погибли, еще 15 пострадали в округе Панна индийского штата Мадхья-Прадеш, где в понедельник автобус съехал с моста, упал в овраг и загорелся, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС. Об этом сообщила газета Times of India.
На месте аварии продолжаются спасательные работы. Всего в транспортном средстве находились более 50 пассажиров, их точное число выясняется.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Полиция начала расследование инцидента.
Индия занимает первое место в мире по смертности в дорожно-транспортных происшествиях. В 2011 году аварии на дорогах страны унесли жизни около 140 тыс. человек, в 2012 году – более 150 тыс. Причиной порядка 70% ДТП становится человеческий фактор.
На месте аварии продолжаются спасательные работы. Всего в транспортном средстве находились более 50 пассажиров, их точное число выясняется.
По предварительной информации, водитель автобуса не справился с управлением. Полиция начала расследование инцидента.
Индия занимает первое место в мире по смертности в дорожно-транспортных происшествиях. В 2011 году аварии на дорогах страны унесли жизни около 140 тыс. человек, в 2012 году – более 150 тыс. Причиной порядка 70% ДТП становится человеческий фактор.