Обезьяны "захватили" Тадж-Махал - знаменитую на весь мир мавзолей-мечеть в индийском городе Агра и главную достопримечательность Индии, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Как сообщил телеканал NDTV, огромные группы приматов в последнее время заполонили территорию одного из самых посещаемых в мире памятников, включенных в список объектов Всемирного наследия

Мартышки сконцентрировались вокруг восточных, западных и королевских ворот Тадж-Махала, в результате чего посетители подвергаются серьезному риску нападения. Так, 20 ноября дикие обезьяны напали и покусали двух находившихся в Тадж-Махале туристов, которые были госпитализированы. Еще нескольким покусанным туристам медицинская помощь была оказана на месте. Сообщается, что аналогичные случаи нападений, в том числе и на иностранных туристов, фиксировались в минувшем сентябре. По мере увеличения численности приматов на территории памятника растет и число пострадавших.

Судя по распространяемым в соцсетях видеокадрам, на которых видно сотни перемещающихся по Тадж-Махалу животных, ситуация вышла из-под контроля местных властей. При этом обезьяны не ограничивают себя простыми прогулками по территории мавзолея эпохи Великих Моголов, а спокойно плещутся в знаменитых фонтанах построенного в 17 веке правителем Шахом-Джаханом для своей любимой жены удивительного по своей красоте сооружения.

«Несмотря на неоднократные заявления властей о попытках поймать или отогнать животных, проблема сохраняется. Отсутствие координации между департаментами, ответственными за управление объектом, еще больше осложнило усилия по решению этой проблемы», - сообщает NDTV о нашествии обезьян на Тадж-Махал.

Туристам предлагается держаться на безопасном расстоянии от обезьян, не делать рядом с ними селфи и не смотреть животным в глаза. Кроме того, не лишним будет убрать все привлекающие макак предметы, включая еду, бутылки с водой, солнцезащитные очки и телефоны.

Подсчитано, что Тадж-Махал в среднем посещают от 19 до 22 тысяч туристов в день. В пик турсезона и праздничные дни эта цифра возрастает до 60-70 тысяч, а в год достопримечательность осматривают 7-8 миллионов посетителей.