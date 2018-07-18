В Индии обрушилась многоэтажка: под обломками десятки людей

Недалеко от индийского Нью-Дели, в городе Большая Нойда, рухнуло 6-этажное здание на соседнюю строительную площадку. Под обломками оказались не менее 50 человек, сообщает korrespondent.net
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"Спасательная команда обнаружила двоих погибших, а под обломками – еще по меньшей мере 50 человек", – говорится в информации.
Как отмечается, дом был построен всего несколько лет тому назад. Обрушение произошло днем на глазах у десятков прохожих. Часть многоэтажного здания рухнула за считанные секунды.
Спасательная служба продолжает расчистку завалов и поиск людей. Национальные силы реагирования на стихийные бедствия предоставляют всем пострадавшим необходимую помощь.
По данным индийского телевидения, в обрушившемся доме жили десятки семей.