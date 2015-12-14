В Индии состоялся посвященный дню Независимости Казахстана концерт КазНУИ

Культура
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В преддверии Дня Независимости РК в Индии с успехом прошел концерт творческого коллектива Казахского национального университета искусств, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и спорта.

Концертные программы прошли в самом крупном концертном зале Индии Sirifort Auditorium в города Дели.

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В праздничную программу вошли выступления камерного оркестра, ансамбля домбристов "Шат", танцевальных группы и вокалистов, среди которых лауреат республиканских и международных конкурсов Азамат Жылтыркозов. Безусловно, особые овации прозвучали после выступления всемирно известной казахстанской скрипачки Айман Мусахаджаевой.

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"Мы, музыканты, выезжая на гастроли за рубеж, понимаем, что авторитет и достижения Казахстана – это результат дальновидной политики Главы государства. Сейчас мы живем в независимой и мирной стране и имеем возможность представлять ее культуру на высоком уровне", – сказала Мусахаджаева.

Вместе с музыкальным творчеством зрители смогли увидеть необычные авторские работы казахстанских мастеров художественного искусства. Свое творчество преподаватели и студенты Университета искусств представили на художественной выставке, которую они привезли с собой на гастроли. Исторические картины, ювелирные изделия, национальные инструменты и одежда буквально заворожили взгляды индийских поклонников казахского искусства. Большой интерес посетителей выставки вызвали яркие экспонаты, посвященные 550-летию Казахского ханства.

В рамках творческой поездки состоялся еще один праздничный вечер на открытой площадке в городском парке Дели.

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Открывая торжественный вечер, посвященный Дню Независимости Казахстана, посол Республики Казахстан в Индии Болат Сарсенбаев рассказал о теплых дружеских отношениях Казахстана и Индии. Он также отметил, что такие концерты сближают наши народы, наши культуры и выразил готовность поддержать творческий обмен между Казахским национальным университетом искусств и университетами Индии.

"Городские зрители не скрывали своего восторга от прекрасного концерта. Фольклорные произведения познакомили публику с национальной культурой Казахстана, а исполнение мировых классических произведений показало высокий профессиональный уровень творческого коллектива столичного Университета искусств", – отмечается в сообщении.

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Концертный тур состоялся при всесторонней поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан, Посольства Республики Казахстан в Индии, а также благодаря спонсорской помощи АО "Кедентранссервис" и АО "Фонд духовного развития Казахстана".

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