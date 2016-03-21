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В Индонезии разбился вертолет с 13 военными на борту
В центральной части индонезийского острова Сулавеси разбился вертолет, перевозивший 13 военных, передает Kazpravda.kz  со ссылкой на lenta.ru.

По информации ABC News, все они погибли.

В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. По одной из версий, трагедия могла произойти из-за плохих погодных условий.

В ноябре 2013 года в индонезийской части острова Борнео разбился и загорелся армейский вертолет Ми-17. На борту находился 21 человек, большинство из них военные и строители. 13 человек погибли, остальные получили серьезные травмы и ожоги.

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