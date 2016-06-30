Живущего в Индонезии десятилетнего мальчика, который весит около 192 килограммов, посадили на диету, передает Kazpravda.kz со ссылкой на lenta.ru.
Теперь его рацион будет состоять только из коричневого риса.
Арья Пермана (Arya Permana) до этого ел пять раз в день. Отмечается, что аппетит мальчика сравнится с потребностями двух взрослых мужчин. Из-за лишнего веса, который не позволяет индонезийцу свободно передвигаться, ему пришлось прервать занятия в школе. По информации СМИ, ребенок испытывает проблемы с дыханием и быстро устает.
Полнота может нанести вред здоровью и, по словам его матери Рокхаи, привести к смерти мальчика. Поэтому было принято решение посадить ребенка, который из-за своих размеров не может носить никакую одежду, кроме саронго, на диету.