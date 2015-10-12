В Ингушетии боевики блокированы в двух частных домах

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Силовики блокировали участников бандподполья в двух частных домовладениях в населенном пункте Гази-Юрт Назрановского района Ингушетии, сообщили ТАСС
в правоохранительных органах республики, передает Kazpravda.kz
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"В настоящее время домовладения блокированы, идет перестрелка", – сказал собеседник агентства.
Ранее в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Ингушетии, что в шести населенных пунктах республики, в том числе в Гази-Юрте, был введен режим контртеррористической операции (КТО). Режим был объявлен в связи с полученной оперативной информацией о том, что там могут находиться боевики, готовящие теракт. На период действия режима КТО в этих населенных пунктах введен ряд ограничений на передвижение граждан и транспортных средств.