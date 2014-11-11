В Instagram появилась возможность менять подписи к фото

Об этом сообщает Лента.ру
со ссылкой на официальный блог Instagram.
Ранее пользователи, которые делали ошибку в первоначальной подписи к фото, хотели ее поменять или удалить, были вынуждены удалять фотографию или видеоролик в целом, после чего загружать их заново.
"Редактирование подписей было одной из наиболее запрашиваемых функций со стороны Instagram-сообщества. Вы можете найти новую функцию "Редактировать" в меню под фотографией", – говорят в Instagram.
Кроме того, сервис внес изменения во вкладку "Интересное" (Explore). Иконка вкладки поменялась на увеличительное стекло, а в ее рамках теперь доступны подразделы с потенциально интересными пользователю фотографиями и аккаунтами.
Обновленные приложения можно бесплатно загрузить из Apple App Store и Google Play. Аудитория Instagram превышает 200 миллионов пользователей.