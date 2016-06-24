В Instagram появится функция перевода текста

Фото с сайта mediananny.com
В ближайшее время, а точнее в следующем месяце пользователям соцсети Instagram станет доступна новая функция – перевод текста. Она будет реализована с помощью кнопки "перевод", сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на v-kurse.ru
.
"При нажатии на кнопку тексты, комментарии и информация в профилях будут переведены на язык, который пользователь выбрал при регистрации в фотосервисе", – поясняется в распространенной информации.
Уже с июля подписчики сообщества смогут увидеть переводы описаний под опубликованными фотографиями и в профилях. На скольких языках будет доступна функция, не уточняется.
В пресс-службе соцсети отметили, что число подписчиков растет быстрее и глобальнее, чем можно было представить, поэтому разработчики хотят дать возможность пользователям "прочувствовать все моменты независимо от языка", и совсем скоро любой желающий сможет поближе узнать других юзеров фотосервиса, вне зависимости от того, на каком языке они разговаривают.
Отметим, аудитория Instagram недавно перешагнула отметку в 500 млн пользователей в сутки.