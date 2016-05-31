Бородулихинский район ВКО является крупным аграрным регионом. Сегодня на земле здесь работают 433 крестьянских хозяйства, 26 ТОО и один сельскохозяйственный кооператив. Общая площадь земель сельхозназначения района составляет 462 636 га, в том числе 342 733 га пашни, 104 730 га пастбищных угодий, 8 253 га сенокосов.

Со всеми сельхозтоваропроизводителями района специалистами нашего отдела проводятся встречи по разъяснению норм земельного законодательства, в том числе о выкупе крестьянами арендуемых земель в частную собственность. Создана информационно-пропагандистская группа, члены которой регулярно выезжают в сельские округа. Отрадно, что новые нормы закона находят поддержку у населения. Постулат о том, что земля требует хозяйского отношения, не вызывает ни у кого сомнений. Те, у кого уже есть сельхозугодья на правах аренды, могут приобрести их за половину цены от кадастровой стоимости, напрямую, без торгов, с возможностью рассрочки до 10 лет. Необходимо подчеркнуть, что на иностранцев данная норма не распространяется.

Возможность приобретения сельхозземель в частную собственность дает мощный импульс развитию сельского хозяйства. Наши сельхозтоваропроизводители уже сейчас проявляют активный интерес к данной норме и планируют выкупать свои участки. Учитывая высокую значимость земель, аграрии уделяют большое внимание их эффективному использованию. Так, на землях района выращиваются практически все сельскохозяйственные культуры. Крестьянским хозяйством «Е. Зайтенов» введена в эксплуатацию оросительная система на площади 190 га. Еще одно крестьянское хозяйство – ТОО «Лазарев и К» – планирует разработку проектно-сметной документации на строительство такой системы на площади 123,9 га.

Все прекрасно понимают, что Земельный кодекс защищает интересы казахстанских аграриев, а главной целью внесенных изменений является рациональное использование простаивающих гектаров сельскохозяйственных угодий.