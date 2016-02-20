В интересах двух стран Статьи 1139 Ольга ФАЙНШТЕЙН

Фото пресс-службы ГП РК

Как сообщила пресс-служба ГП РК, в ходе беседы был обсужден широкий спектр вопросов, в том числе по расширению договорно-правовой базы, противодействию транснациональной организованной преступности, терроризму и экстремизму, киберпреступности, торговле наркотиками, отмыванию денежных средств, добытых преступным путем.



Асхат Даулбаев проинформировал собеседника об основных направлениях деятельности органов прокуратуры Казахстана и проводимой работе по присоединению к конвенциям Совета Европы в области уголовного судопроизводства. Он также рассказал о деятельности Академии правоохранительных органов при ГП РК и выразил заинтересованность в установлении ее контактов с ведущими образовательными и научными учреждениями Франции.



Генеральный прокурор особо отметил, что высший надзорный орган нашей страны уделяет большое внимание развитию международных отношений и процессу интеграции в глобальное правовое сообщество, акцентируя внимание на приоритетности укрепления сотрудничества с дружественным нам государством – Францией.

Посол Франции высоко оценил роль казахстанской прокуратуры в реализации международно-правовой политики страны и подтвердил намерение в углублении сотрудничества в данной сфере.

