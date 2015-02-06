Свежий выпуск В интересах граждан и государства Сергей ГОРОВ, Павлодар

Достигнутые результаты позволяют сделать вывод, что надзорные органы Павлодарской области также внесли свой вклад в сохранение социальной и политической стабильности в стране. О проделанной работе и намеченных перспективах рассказывает прокурор Павлодарской области Мухтар ЖОРГЕНБАЕВ.

– В минувшем году органами прокуратуры области защищены интересы государства на сумму более 700 миллионов тенге. Это то, что касается использования земель. Из 424 неосвоенных земельных участков (с кадастровой стои­мостью 643,5 миллиона тенге) в госсобственность возвращено 52 участка на сумму 169 миллионов тенге. Направлены соответствующие предупреждения собственникам 248 участков, 30 лиц привлечены к административной ответственности. В рамках рассмотрения нашего представления предъявлено 27 исков об истребовании неиспользуемых участков.

Если говорить о госзакупках, то мерами реагирования прокуратуры признаны незаконными 29 конкурсов государственных закупок на общую сумму свыше 6,5 миллиарда тенге. Помимо этих нарушений выявлены факты строительства объектов здравоохранения без прохождения процедур государственных закупок. По представлению прокуратуры предотвращено незаконное расходование бюджетных средств на сумму 392 миллиона тенге. В итоге руководитель управления строительства области освобожден от должности за нарушение антикоррупционного законодательства.

На постоянном контроле прокуратуры находятся вопросы свое­временности взыскания административных штрафов. Принятыми мерами процент их взимания поднялся до 56%.

Активизирована работа по защите интересов государства при рассмотрении гражданских и административных дел. По протес­там прокуроров предотвращены потери бюджетных средств (более 505 миллионов тенге за 2014 год против 70 миллионов за 2013 год).

– Мухтар Акебаевич, как известно, защита конституционных прав граждан является одним из основных направлений в деятельности прокуратуры. Какие меры принимаются по устранению нарушений в этой сфере?

– В частности, для соблюдения трудовых прав граждан проведены проверки состояния производственного травматизма, продолжена работа по снижению задолженности по заработной плате.

Если принятыми мерами исключены долги по действующим предприятиям области, то на предприятиях-банкротах они еще остаются. С начала года удалось снизить задолженность со 114 миллионов тенге до 71,6 миллиона тенге. Работа ведется, перспектива погашения задолженности имеется.

Поскольку область промышленная, то всегда актуальным остается вопрос профилактики на предприятиях производственного травматизма. Итоги нашей проверки показали, что здесь также имеются проб­лемы: руководство предприятий в ряде случаев скрывает подобные факты, пассивны и государственные инспекторы по труду, больничные учреждения также не сообщают о всех случаях травматизма. Итоги проверки рассмотрены на заседании Общественного совета при прокуратуре области, внесены представления по устранению нарушений законности.

– Раз вы обозначили злобо­дневную тему, то в связи с этим в новом Административном кодексе РК какая предусмотрена ответственность работодателей за нарушение трудового законодательства?

– Как и в действующем кодексе, в новом также предусматривается ответственность за нарушение трудового законодательства. Более того, хотелось бы отметить, что в новом кодексе введен такой состав административного правонарушения, как непредоставление трудового отпуска. Данная новелла преж­де всего направлена на защиту гарантированных прав граждан на отдых, закрепленных в Конституции.

Говоря о работе, проделанной органами прокуратуры, хотелось бы сказать и об осуществлении надзора за законностью исполнительного производства. По мерам прокурорского реагирования исполнено 2 719 документов на сумму 2,73 миллиарда тенге, в том числе реально взыскано в доход государства 2,72 миллиарда тенге.

– Как обстоят дела с криминогенной ситуацией в области?

– Криминогенная ситуация по итогам года характеризуется снижением количества зарегистрированных преступлений более чем на 20%.

Наибольший их спад отмечен по особо тяжким – на 35%, по тяжким преступлениям – на 21%. В текущем году перед органами прокуратуры и правоохранительными органами стоит задача не терять наб­ранного темпа, принять исчерпывающие меры по профилактике правонарушений, по реализации принципа «нулевой терпимости», как того требует Глава государства.

– Какая работа проведена прокуратурой области в сфере надзора за соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание?

– Сейчас перед всеми правоохранительными и государственными органами стоит задача снижения тюремного населения, то есть лиц, содержащихся в исправительных учреждениях. В первую очередь это гуманизация законодательства, применение наказаний, не связанных с лишением свободы, социальная реабилитация лиц, освободившихся из мест лишения свободы. В связи с этим осложнились задачи, стоящие перед службами пробации и местными исполнительными органами власти. Нужно принимать меры по трудоустройству осужденных в колониях, а после выхода на свободу – и по месту жительства. Этому вопросу мы посвятили проверку и заседание Общественного совета при прокуратуре области в ноябре 2014 года, об имеющихся проблемах нами информирован аким региона, внесены представления об устранении нарушений законности.

По инициативе прокуратуры выделены средства на реконструкцию здания Южного ОП УВД Павлодара с размещением в нем изолятора временного содержания. В настоящее время строительно-монтажные работы находятся на стадии завершения.

Скажу, что по актам надзора защищены конституционные права 1 194 осужденных. Оперативная обстановка в исправительных и специальных учреждениях области остается стабильной.

– По какому поводу граждане чаще всего обращаются в прокуратуру?

– В 2014 году к нам, в органы прокуратуры области, поступило около 13 тысяч обращений, что на 13% больше предыдущего года. Анализ показал, что большая часть обращений поступает по вопросам волокиты расследования уголовных дел, на необоснованное их возбуждение и несогласие с постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела.

В социально-экономической сфере в основном граждане жаловались на незаконные действия отдельных должностных лиц, на нарушения трудовых и жилищных прав и земельного законодательства. Также актуальными остаются обращения по проблеме длительных неисполнений судебных актов.

Вопрос надлежащего рассмотрения обращений находится на постоянном контроле руководства прокуратуры. В других государственных органах прокуратурой области проведено 18 проверок по соблюдению законодательства о порядке рассмотрения обращений физичес­ких и юридических лиц. Внесено 8 представлений об устранении нарушений законности, к ответственности привлечены 12 должностных лиц. Так что, как видите, работы нашим сотрудникам хватает. Стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы защитить права людей и интересы государства на всех направлениях надзорной деятельности.