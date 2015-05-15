В интересах граждан Свежий выпуск 617 Елис АБДЫКАДЫРОВ, председатель надзорной судебной коллегии по гражданским и административным делам Верховного суда РК

Вопросы формирования административных судов и административного судопроизводства как важный шаг на пути не только совершенствования судебной системы, реализации положений Конституции и Конституционного закона «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», но и укрепления авторитета государства, провозгласившего высшей ценностью права и свободы гражданина, в последнее время широко обсуждаются отечественными учеными и практикующими юристами. К дискуссиям, несомненно, подталкивает отсутствие в административно-правовой науке Казахстана специальных научных исследований, комплексного и концептуального обоснования проблем административных процессуальных отношений и административно-процессуального права как молодой, развивающейся отрасли отечественного права.

Стремительно развивающая­ся экономика страны требует адекватного административно-правового регулирования отношений между государством и гражданином, формирования согласно международной практике административного судопроизводства с совершенно иным характером, чем ныне существующее в Казахстане и направленное на рассмотрение споров в сфере пуб­лично-правовых отношений.

В свете проводимой в соответствии с Концепцией правовой политики РК на период с 2010 по 2020 год административной реформы разработка проекта Административного процессуального кодекса является закономерной в условиях поэтапности развития судебно-правовой системы. Это важный шаг в государственно-правовом строительстве эффективной административной юстиции. Во исполнение поручения Президента страны, озвученного на VI съезде судей республики, Верховный суд разработал новые проекты вышеназванных концепции и кодекса, они размещены на сайте Верховного суда РК для всеобщего обсуждения.

Согласно Конституции судебная власть в Республике Казахстан осуществляется посредством гражданского, уголовного и иных установленных законом форм судопроизводства. Верховный суд как разработчик проекта кодекса, основываясь на положениях концепции, считает, что административное судопроизводство должно быть выделено в самостоятельную ветвь правосудия, наряду с уголовным и гражданским судопроизводством. Он должен заниматься рассмотрением только тех правовых споров, которые возникают в сфере государственного управления, и его деятельность должна быть направлена на обеспечение защиты прав и свобод граждан и юридических лиц. Такие изменения, безусловно, повлекут существенное обновление административной отрасли национального законодательства.

Проектом кодекса закреплено, что административное процессуальное законодательство РК регулирует общественные отношения, возникающие при отправлении судами правосудия при рассмотрении и разрешении споров между физичес­ким и (или) юридическим лицами и органами государственного управления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, прав и законных интересов юридических лиц.

В отличие от административных процессуальных кодексов других государств в проекте учтены нормы ГПК РК, касающиеся производства по делам, возникающим из пуб­личных правоотношений, и оправдавшие себя на практике. Приняты во внимание не потребовавшие существенной переработки такие проверенные временем институты гражданского судопроизводства, как возбуждение производства по делу, возвращение искового заявления, отказ в принятии искового заявления и другие, что исключает использование отсылочных норм. Такой шаг формирует проект как консолидированный процессуальный закон, направленный на «комфортность» его правоприменения, повышение уровня и реальную судебную защиту прав, законных интересов граждан и юридических лиц, уменьшение риска судебной ошибки.

Проектом кодекса предлагается раскрыть такие понятия административного судопроизводства, как административный акт, административное дело, административный спор, административное судопроизводство (административный процесс), административный иск, административные истец и ответчик. Иск в административном процессуальном законодательстве, несмотря на аналогичность его названия с иском в гражданском процессе, существенно отличается от последнего и рассматривается по правилам, в значительной степени отличающимся от правил искового производства, предусмотренных ГПК.

Предметом административного иска в проекте кодекса обозначаются субъективное публичное право, законность административного акта или публичный правопорядок, которые лицо, обращающееся в суд, предполагает нарушенными. Проект также классифицирует принципы административного судопроизводства на общие и специальные. Закрепляются и общие принципы, используемые в гражданском судопроизводстве, они в равной степени применяются к административному судопроизводству, если не противоречат его целям и задачам.

К специальным принципам относятся: состязательность и равноправие сторон при активной роли суда; соблюдение разумного срока – в предварительном производстве; недопус­тимость вмешательства суда в деятельность компетентного органа; обязанность по доказыванию – бремя доказывания ложится на орган государственного управления (должностное лицо), который обязан доказать наличие фактических условий, делающих необходимым вынесение административного акта или совершения определенного действия.

Проектом кодекса закреп­ляется и активная роль суда при разрешении административного дела. При необходимости суд вправе сам истребовать доказательства и выйти за пределы оснований и доводов заявленных требований, что послужит обеспечением в административном судопроизводстве надлежащей состязательности сторон, занимаю­щих неравное положение в пуб­личных правоотношениях.

Новый кодекс предусматривает и отнесение к подведомственности административных судов дел по искам об оспаривании административного акта, о защите права, об исполнении обязанности, о проверке законности действия (бездействия) и другие. В целях эффективного управления и повышения уровня прозрачности деятельности органов государственного управления, действенной защиты прав планируется также установить обязательный досудебный порядок урегулирования спора в случаях, когда это предусмотрено законами.

Современная правовая политика направлена на развитие внесудебных форм разрешения споров, максимальное урегулирование спора на досудебных стадиях, защиту прав истцов не только судебными, но в первую очередь компетентными вышестоящими государственными структурами, которые могут устранить ошибку нижестоящего органа, если она была допущена, путем изучения правомерности решения, целесообразности его принятия. Такой подход повлечет не только возможность разрешения спорных ситуаций на стадии досудебного производства, но и будет способствовать усилению ответственности госорганов при принятии решений и издании актов, повышению требований к уровню работы юридических служб.

Рассмотрение административных споров по первой инстанции новым кодексом относится к подсудности специализированных межрайонных административных судов с установлением альтернативной подсудности – районный (городской) суд, что коррес­пондируется с положениями концепции. В будущем на базе действующих административных судов предполагается создание системы административной юстиции, в ведение которой будет отнесено рассмот­рение публично-правовых споров, а дела об административных правонарушениях передать – в подведомственность судов общей юрисдикции.

Проект кодекса с целью исключения судебной волокиты предусматривает закрепить на стадии предварительного производства разумные сроки, определяемые судом самостоятельно с учетом правовой и фактической сложности административного дела, достаточности и эффективности действий суда (представление доказательств, принятие мер обес­печения, назначение экспертизы и тому подобное). При этом необходимо учесть, что понятие «предварительное производство» подразумевает собой подготовку дела к судебному разбирательству и проведение судебной беседы. Предполагается и урегулирование спора на основе взаимных уступок, через заключение мирового соглашения, что будет иметь важное и принципиальное значение для развития административного судопроизводства.

Формат работы нового кодекса предусматривает получение гражданами квалифицированной юридической помощи, исключение института оставления дела без движения в целях его оперативного рассмотрения. Ввести меры процессуального принуждения и реагирования, такие как предупреждение, удаление из зала судебного заседания, привод, судебный штраф, и основания их применения с учетом, что судебный штраф не будет являться административным взысканием.

Предполагается сократить процессуальные сроки подачи иска и рассмотрения в соответствии со спецификой административных дел, образовать в областных и Верховном суде самостоятельные коллегии по административным делам. Последние будут при рассмот­рении дела в апелляционном и кассационном порядке проверять законность и обоснованность решения суда первой инстанции в полном объеме, а также в порядке надзора проверять вступившие в законную силу судебные акты местных судов в случае соблюдения кассационного порядка их обжалования и в исключительных случаях, когда это имеет значение для формирования единообразной судебной практики (если принятые судами решения противоречат сложившейся судебной практике) либо их исполнение может привести к тяжким необратимым последствиям для жизни, здоровья людей либо для экономики и безопасности Республики Казахстан.

Кодекс разработан с учетом опыта правового регулирования административного судопроизводства в зарубежных государствах и особен­ности судопроизводства и реформирования судебной системы Казахстана. Законопроект повлечет существенные изменения и дополнения в ряд законодательных актов Республики Казахстан. В связи с этим Верховным судом разрабатывается проект закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам административного процессуального законодательства».

Действие Административного процессуального кодекса в стране позволит обеспечить верховенство права, усовершенствовать механизм разрешения конфликтов публично-правового характера, создать процедуры, обеспечивающие доступность правосудия как эффективную гарантию защиты прав гражданина. Кроме того, это усилит реальный судебный контроль за законностью деятельности органов государственного управления и их должностных лиц.



