В интересах каждого казахстанца 761 Павел Казанцев, депутат Мажилиса Парламента РК, член Комитета по экономической реформе и региональному развитию

При этом социальные вопросы жизни казахстанцев остаются в поле особого внимания власти. Идеологической и политической направляющей в этих модернизационных процессах остается партия «Нұр Отан», которая мобилизовала ресурсы и силы для организации разъяснительной и побуждающей работы с различными слоями населения.



Безотлагательное начало новых реформ – дело перво­очередной важности для всех без исключения казахстанцев. Именно поэтому обсуждение проходит активно и заинтересованно, на каждой встрече звучат вопросы и предложения по вовлечению народа в предстоящую работу.



Опыт многочисленных встреч с трудовыми и творческими коллективами и однопартийцами показал, что казахстанцы позитивно воспринимают предложенный комплекс реформ, интересуются деталями, высказывают готовность вместе с Президентом добиться новых высот, потому что это – в интересах каждого гражданина страны. Довольно часто можно услышать такое мнение: если раньше многих пугал горизонт планирования и предвидения Лидера нации, то теперь вера в возможности и успех безусловна и высказывается нашими соотечественниками повсеместно. Работа на марше, работа на позитиве, оптимизм – вот характерные черты сегодняшних обсуждений Послания и программы конституционных реформ.



