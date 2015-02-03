В интересах каждого Свежий выпуск 568 Булат ТАЗАБЕКОВ, начальник управления КПСиСУ Генпрокуратуры

В связи с этим Комитетом правовой статистики и правовых учетов Генпрокуратуры ведется разъяснительная работа.

В Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента от 24 августа 2009 года, отмечается необходимость системных мер, обеспечивающих режим законности в стране и стабильность правовой системы, а также поступательное развитие национального права в рамках действующей Конституции. Вступившие в силу новые Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях требуют наискорейшей настройки всей правоохранительной системы к условиям работы с учетом этих законодательных актов.

Одна из основных новелл – введение Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР). Управлением Комитета по правовой статистике и правовым учетам по Атырауской области заблаговременно проведена подготовительная работа: состоялась проверка технического соответствия, регистрация пользователей, обучение сотрудников. Ведется разъяснение среди населения о порядке приема и рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях, в том числе в электронном формате.

Тем временем продолжается совершенствование работы системы «Айкын» – «Прозрачность», направленной на борьбу с бюрократией и волокитой. За 2014 год госорганами Атырауской области рассмотрено более 96 тыс. обращений, выдано свыше 72 тыс. талонов, по которым рассмотрено 52 тыс. заявлений. В результате проверок и мониторинга внесено 8 представлений, к дисциплинарной ответственности, в том числе за нарушение требований законодательства о рассмотрении обращений граждан, прив­лечены 17 должностных лиц.

На контроле находится законность различного рода проверок, особенно в отношении субъектов предпринимательства. Пресечена проверка во время действия моратория, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

К слову, с нынешнего года незаконные проверки в данной сфере отнесены к категории коррупционного правонарушения. Для того чтобы бизнес-сообщество было в курсе нововведений, заключен меморандум о взаимодействии с региональной палатой предпринимателей. Следует подчеркнуть, что основным результатом моратория стало снижение общего числа проверок более чем вдвое.

Благодаря активной разъяс­нительной работе управления представители бизнес-сообщества хорошо осведомлены о новых возможностях защиты бизнеса от незаконных проверок. Только за минувший год от предпринимателей на портал «Бизнес тірегі» поступило 20 обращений, 9 из которых пришло сразу же после проведенной встречи в крупном торговом центре Атырау.

К примеру, индивидуальный предприниматель через портал «Бизнес тірегі» сообщил, что его незаконно привлекли к административному взысканию сотрудники органов внутренних дел. После рассмотрения данного факта прокуратурой Атырау внесен протест, права предпринимателя восстановлены.

Благодаря мониторингу и слаженной работе с заинтересованными органами в минувшем году показатель по взысканию административных штрафов в области составил 78%, в казну поступило порядка 12 млрд. тенге. Действенной мерой стало внедрение централизованной базы «Шектеу», куда вносятся данные о должниках по налогам или штрафам, которым ограничивается выезд за пределы страны. Наряду с этим проводятся семинары-совещания по повышению прозрачности работы системы и разъяснительная работа среди населения.

Все эти меры направлены на модернизацию нормативно-правовой базы в рамках общей стратегии правового развития государства. Во главу угла поставлены принципы результативности, прозрачности и подот­четности. Главной целью же, как заявлено в Концепции правовой политики, является обеспечение защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства, гарантированных Основным законом страны.



