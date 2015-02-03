В интересах каждого

Свежий выпуск
568
Булат ТАЗАБЕКОВ, начальник управления КПСиСУ Генпрокуратуры
В связи с этим Комитетом правовой статистики и правовых учетов Генпрокуратуры ведется разъяснительная работа.
В Концепции правовой политики РК на период с 2010 до 2020 года, утвержденной Указом Президента от 24 августа 2009 года, отмечается необходимость системных мер, обеспечивающих режим законности в стране и стабильность правовой системы, а также поступательное развитие национального права в рамках действующей Конституции. Вступившие в силу новые Уголовный, Уголовно-процессуальный, Уголовно-исполнительный кодексы, а также Кодекс об административных правонарушениях требуют наискорейшей настройки всей правоохранительной системы к условиям работы с учетом этих законодательных актов.
Одна из основных новелл – введение Единого реестра досудебных расследований (ЕРДР). Управлением Комитета по правовой статистике и правовым учетам по Атырауской области заблаговременно проведена подготовительная работа: состоялась проверка технического соответствия, регистрация пользователей, обучение сотрудников. Ведется разъяснение среди населения о порядке приема и рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях, в том числе в электронном формате.
Тем временем продолжается совершенствование работы системы «Айкын» – «Прозрачность», направленной на борьбу с бюрократией и волокитой. За 2014 год госорганами Атырауской области рассмотрено более 96 тыс. обращений, выдано свыше 72 тыс. талонов, по которым рассмотрено 52 тыс. заявлений. В результате проверок и мониторинга внесено 8 представлений, к дисциплинарной ответственности, в том числе за нарушение требований законодательства о рассмотрении обращений граждан, прив­лечены 17 должностных лиц.
На контроле находится законность различного рода проверок, особенно в отношении субъектов предпринимательства. Пресечена проверка во время действия моратория, ответственные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
К слову, с нынешнего года незаконные проверки в данной сфере отнесены к категории коррупционного правонарушения. Для того чтобы бизнес-сообщество было в курсе нововведений, заключен меморандум о взаимодействии с региональной палатой предпринимателей. Следует подчеркнуть, что основным результатом моратория стало снижение общего числа проверок более чем вдвое.
Благодаря активной разъяс­нительной работе управления представители бизнес-сообщества хорошо осведомлены о новых возможностях защиты бизнеса от незаконных проверок. Только за минувший год от предпринимателей на портал «Бизнес тірегі» поступило 20 обращений, 9 из которых пришло сразу же после проведенной встречи в крупном торговом центре Атырау.
К примеру, индивидуальный предприниматель через портал «Бизнес тірегі» сообщил, что его незаконно привлекли к административному взысканию сотрудники органов внутренних дел. После рассмотрения данного факта прокуратурой Атырау внесен протест, права предпринимателя восстановлены.
Благодаря мониторингу и слаженной работе с заинтересованными органами в минувшем году показатель по взысканию административных штрафов в области составил 78%, в казну поступило порядка 12 млрд. тенге. Действенной мерой стало внедрение централизованной базы «Шектеу», куда вносятся данные о должниках по налогам или штрафам, которым ограничивается выезд за пределы страны. Наряду с этим проводятся семинары-совещания по повышению прозрачности работы системы и разъяснительная работа среди населения.
Все эти меры направлены на модернизацию нормативно-правовой базы в рамках общей стратегии правового развития государства. Во главу угла поставлены принципы результативности, прозрачности и подот­четности. Главной целью же, как заявлено в Концепции правовой политики, является обеспечение защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства, гарантированных Основным законом страны.

Популярное

Все
Состоялась жеребьевка группового этапа Euro-2024
Судебная система в контексте реформ
Спрогнозирован путь Казахстана на чемпионат мира по футболу - 2026
Курсанты учебного центра КУИС МВД массово госпитализированы в Павлодаре
Фигурист Рахат Бралин завоевал "бронзу" в Стамбуле
"Главное предназначение прокуроров - служение закону, интересам общества и государства"
Казахстан и Россия намерены интегрировать информсистемы АПК
В Париже при нападении с ножом погиб один прохожий
Тело пропавшего 4-летнего мальчика нашли полицейские
Успешно прооперирован годовалый ребенок с редкой патологией в Алматы
Власти Израиля подтвердили план создать буферную зону в Газе
Основатель inDrive получил казахское гражданство
Числившийся мертвым при пожаре в алматинском хостеле мужчина оказался живым
3 декабря отмечается Международный день инвалидов
Производство сахара в РК упало почти на треть
Зима вступила в свои права в Казахстане
Кукуруза может стать «свинцовой»
Токаеву показали крупнейший в западном регионе центр настольного тенниса
«Барыс» сегодня в гостях сыграет с омским «Авангардом»
Девочка погибла при взрыве газа в квартире в СКО
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»
Токаев выступил на первом саммите СПЕКА
VIIІ республиканский чемпионат "Worldskills Kazakhstan 2023" проходит в Астане
Фейковое интервью Нурлана Коянбаева распространяют мошенники
В Минобороны прокомментировали сообщения о поставке вооружения в Армению
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Палестинский журналист стал «Мужчиной года» по версии журнала GQ

Читайте также

Аппетит не приходит во время школьной еды
Перемещаем свободно, но зависимо
В центре внимания – технологии орошения
На новом этапе

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]