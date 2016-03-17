Стороны обсудили вопросы военно-политической обстановки в регионе и мире, мероприя­тия совместной оперативной и боевой подготовки в 2016–2017 годах, дальнейшее развитие войск (Коллективных сил) ОДКБ, а также реформирование объединенного штаба ОДКБ. Был рассмотрен ход подготовки совместных учений ОДКБ – «Взаимодействие-2016» с Коллективными силами оперативного реагирования на территории Российской Федерации, «Нерушимое братство-2016» с Коллективными миротворчес­кими силами на территории Рес­публики Беларусь и другие мероприятия боевой подготовки. По итогам встречи было предложено усилить состав КСОР ОДКБ, в целом поддержать предлагаемую организационно-штатную структуру объединенного штаба ОДКБ, соответствующую выполнению задач на современном этапе развития организации.

Кроме того, гости посетили Национальный университет обороны имени Первого Президента Республики Казахстан – Лидера нации в рамках подготовки к планируемой в апреле международной военно-научной конференции ОДКБ «Всестороннее обеспечение коалиционной группировки войск (сил) при подготовке и ведении совместных операций (боевых действий)». При этом представители объединенного штаба ознакомились с системой военного образования в Казахстане, организацией учебного процесса и материально-технической базой университета.

Делегация завершила свою работу посещением Национального военно-патриотического центра Министерства обороны РК, где ознакомилась с историей создания, становления и сов­ременной деятельностью Вооруженных сил нашей страны.