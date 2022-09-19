В интересах народа

Общественный фонд «Қазақстан халқына» провел итоговое заседание І конференции национальной благотворительности «Қазақстан халқына».

Конференция состоялась в онлайн-формате на платформе zoom с участием представителей некоммерческих организаций, доноров фонда, центральных и местных исполнительных органов, Парламента и международных организаций.

Итоговая конференция стала результатом работы по формированию предложений по деятельности фонда и развитию благотворительности в Казахстане. Конференция стартовала 1 июля этого года, за это время было проведено 43 заседания в формате zoom-конференций с участием 1 173 представителей НПО, в 20 областных центрах и городах республиканского значения, а также в столице в формате «круглых столов» с участием 1 197 человек – представителями местных исполнительных органов, бизнеса и гражданского общества. В общей сложности было получено 592 предложения и комментария.

С целью изучения общественного мнения и рекомендаций как можно большего числа НПО по наи­более актуальным направлениям деятельности общественного фонда «Қазақстан халқына» в период с 18 июля по 31 августа было запущено онлайн-анкетирование для представителей неправительственных организаций. Опросник был размещен на профессиональной платформе qualtrics.com. Результаты анкетирования использованы для подготовки программных документов фонда.

Итоговое заседание началось с выступлений экспертов и доноров и продолжилось сессией вопросов-ответов. Председателем правления общественного фонда «Қазақстан халқына» Болатом Жамишевым презентованы обновленная концепция и проспект фонда, приняты обращение к Правительству и декларация конференции. В обращении участники просят Правительство обратить внимание на целый ряд важных вопросов социальной инфраструктуры, школьного образования в сельской местности, обучения граждан, социальной защиты, целевой поддержки отдельных категорий граждан.

В своем выступлении Болат Жамишев сказал, что базисом для подготовки действующей редакции концепции стало выступ­ление Президента на заседании Мажилиса Парламента 11 января, на котором было дано поручение о создании фонда.

Согласно новой редакции концепции фонд должен стать драйвером экосистемы донорства и благотворительности, обеспечивающим устойчивый приток крупного частного капитала в сферу благотворительности. Одной из задач станет формирование и реализация благотворительных программ при содействии организаций общественного сектора. Кроме того, в приоритете внут­реннее развитие – поддержка казахстанских специалистов и производителей.

В обновленной редакции концепции с учетом поступивших предложений фонд «Қазақстан халқына» выделил шесть основных направлений, которыми он будет заниматься. Это – помощь в материально-техническом оснащении функциональным оборудованием и инвентарем, актуальным в масштабах страны; содействие расширению формального и неформального образования; участие в повышении эффективности действующих систем, инструментов и процессов оказания социальных услуг населению; поддержка и внедрение социальных инноваций; целевая помощь отдельным гражданам в исключительных случаях; комплексная помощь при чрезвычайных ситуациях.