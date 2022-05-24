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В интересах народа
Андрей Кратенко

Изменить Конституцию надо так, чтобы она защищала интересы народа, – такая ключевая мысль прозвучала в Доме дружбы Петропавловска на встрече членов этнокультурных объединений с представителями городского штаба по разъяснению конституционной реформы.

Председатель комиссии городского совета ветеранов Жангельды Тажин призвал осознано подойти к плебисциту.

– Если мы реально хотим увидеть какие-то изменения, то надо осознанно прийти на этот референдум и проголосовать, – заявил ветеран.

Председатель Совета матерей АНК Северо-Казахстанской облас­ти Кулюмкоз Смаилова указала на то, что участие в референдуме позволит преодолеть кризис доверия власти, а формирование гражданского общества в перс­пективе сможет переломить негативное отношение.

– Мы не должны упустить эту уникальную возможность начать влиять на государственное управление, – отметила Кулюмкоз Смаилова. – Нужно сформировать гражданское общество, способное принимать взвешенные и обдуманные решения. Ключевая задача референдума – изменить Конституцию так, чтобы она была написана в интересах народа, а не определенной группы лиц.

Далее представитель городского штаба по разъяснению консти­туционной реформы Кулюмкоз Смаилова дала пояснение по одной из поправок, касающейся Счетной палаты:

– Существует Счетная палата, которая напрямую подчиняется только Президенту. Но есть ли у него возможность заниматься этим? Поэтому она должна транс­формироваться в Высшую аудиторскую палату, состоящую из профессионалов. Это будет некая коллегия, наподобие адвокатской, в которой будут работать признанные аудиторы, и они скажут нам, насколько оправданными были бюджетные расходы.

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