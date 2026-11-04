В интересах пациентов

Прямая речь
Вячеслав Локшин, президент Казахстанской ассоциации репродуктивной медицины, академик НАН РК, член Қазақстан Халық Кеңесі

Послание Главы государства Касым-Жомарта Токаева – новый виток в развитии страны.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Объявленные Президентом масштабные планы по строительству восьми перинатальных центров и многопрофильных детских больниц требуют принципиально иного подхода к финансированию. И здесь ключевую роль должны сыграть частные инвестиции. Опыт управления современными клиниками показывает: частный инвестор всегда гибче и эффективнее государственного аппарата, поскольку рискует собственным капиталом. Ему не нужно согласовывать каждый шаг через затяжные тендеры или административные барьеры. Однако к столь масштабным социальным проектам нельзя допускать случайных людей. Доверять нужно исключительно проверенным институтам и лидерам рынка, которые уже доказали свою состоятельность на практике. Государство же должно создать благоприятные условия – обеспечить земельные участки и налоговые преференции.

На фоне озвученных Главой государства задач, думаю, назрела необходимость пересмотреть архитектуру нашей медицинской сети. Нам не нужны гигантские поликлиники дворцового типа, которые «съедают» огромные средства на содержание. Мировой опыт, в частности передовая практика США, Израиля и Германии, демонстрирует эффективность компактных амбулаторий шаговой доступности, закрывающих до 80 процентов базовых потребностей населения, тогда как высокотехнологичная диагностика (МРТ, КТ) должна концентрироваться в специализированных круглосуточных центрах.

Меня, безусловно, радует то, что в Казахстане начинается реализация нового этапа масштабной модернизации инфраструктуры: 70 новых объектов здравоохранения будет построено в регионах страны. Однако наряду с возведением родильных домов, больниц, станций скорой медицинской помощи, детских реабилитационных центров не следует упускать из виду главную проблему отрасли – острый дефицит квалифицированных кадров, особенно в критических направлениях: акушерстве, гинекологии, анестезиологии-реаниматологии и экстренной хирургии.

Сегодня престиж профессии подрывается и правовыми рисками. Пока врачебные ошибки не будут декриминализованы и переведены в плоскость цивилизованной профессиональной ответственности и страхования, отток специалистов продолжится.

Требует глубокой ревизии и система подготовки. Выпускники медицинских вузов и резидентур после многолетнего обучения зачастую не обладают достаточной практической самостоятельностью. Необходимо перенимать зарубежный опыт интеграции молодых специалистов в реальный лечебный процесс и активнее привлекать к работе сильных зарубежных экспертов для создания здоровой внутренней конкуренции. И, безусловно, финансовый вопрос: врач, отдающий учебе 11–12 лет жизни, не должен материально уступать работникам сырьевых отраслей.

Повышение выплат участковым врачам общей практики, конечно, шаг своевременный, однако система мотивации должна быть комплексной. Врач ПМСП должен не отчеты заполнять, а управлять здоровьем закрепленного населения, смещая фокус на реальную профилактику.

При этом отрасли необходим полный отход от советских нормативов коечного фонда, где работа больницы оценивается по количеству дней пребывания пациента. В развитых странах после стандартных хирургических вмешательств выписка происходит уже на 1–2 сутки. Нам нужно оптимизировать стационарозамещающую помощь и оценивать эффективность клиник по качеству жизни и скорости выздоровления пациента, а не по статистическим галочкам.

В Послании Президент сказал и о цифровизации. Этот процесс затрагивает все сферы жизнедеятельности, в том числе и медицинскую отрасль. Думаю, инструменты искусственного интеллекта должны внедряться повсеместно – от автоматического формирования историй болезни через голосовой диалог до предиктивной аналитики и эмбриологических исследований, которые в нашей практике с успехом применяются уже несколько лет. ИИ обязан взять на себя рутину, освобождая время врача для главного – эмпатии и непосредственной работы с пациентом.

Современное казахстанское здравоохранение уже совершило мощный качественный рывок в кардиохирургии, нейрохирургии и репродуктивных технологиях (включая государственные квоты и уникальные методы вроде митохондриальной терапии). Мы достигли исторически наименьшей материнской и младенческой смертности.

Для того чтобы закрепить этот успех, любые организационные реформы должны проходить обязательную научную апробацию и учитывать экспертное мнение практиков. Только так мы сможем построить пациентоориентированную, эффективную и конкурентоспособную систему здравоохранения.

#здравохранение #Послание Президента

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