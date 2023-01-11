В интересах сельчан

Открывая встречу, заместитель председателя партии Толеутай Рахимбеков отметил, что «Ауыл» демонстрирует активную работу по всем направлениям решения задач, поставленных в уставе и программе партии.

По словам участников встречи, необходимо наращивать динамику работы партии на селе, тем более что в этом полугодии запланировано проведение выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. И в этой работе партия возлагает большие надежды на акимов сел, поселков и городов, избранных по представлениям НДПП «Ауыл». От качества работы зависит степень доверия народа, избирателей к партии.

Об основных показателях развития своего села рассказали: Кайрат Джилкишев – аким села Улкен Бокен Кокпектинского района области Абай; Мейирхат Жандилдин – аким поселка Приречное Целиноградского района Акмолинской области; Нуритдин Ештаев – аким Акбиикского сельского округа Тюлькубасского района Туркестанской области; Саян Шайкин – аким Озерного сельского округа Жамбылского района СКО; Мурат Альдигереев – аким Буланского сельского округа Сырымского района ЗКО; Ерлан Маматаев – аким Никольского сельского округа Алтайского района ВКО; Бауржан Бижанов – аким Чайковского сельского округа Жетикаринского района Костанайской области.

Заместитель председателя партии «Ауыл» Анас Баккожаев ознакомил присутствующих с предложениями НДПП «Ауыл» к разрабатываемому Правительством по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева проекту Концепции развития сельских территорий РК на 2023–2027 годы. В концепции партийцы предлагают обратить внимание на вопросы кооперации сельских товаропроизводителей, в первую очередь ЛПХ. По мнению партии «Ауыл», кооперация ЛПХ позволит создать около 3,5 млн рабочих мест на селе, повысить доходы сельских жителей как минимум в 3–4 раза, сформировать бюджеты четвертого уровня – бюджеты сельских акимов на 90–95% за счет налогов от деятельности ЛПХ и увеличить в целом объемы бюджетов каждого сельского акима в 15–20 раз, доведя бюджет одного села до 50 млн тенге в год.

Также, по мнению членов партии «Ауыл», в концепции необходимо обозначить пути решения проблемы отсутствия накоплений у сельских жителей в фонде медицинского страхования, что в условиях страховой медицины равносильно закрытию доступа сельчан к услугам государственного здравоохранения. Кроме того, партийцы обсудили предложения по вопросам развития социальной и инженерной инфраструктуры села.