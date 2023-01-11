В интересах сельчан

Свежий выпуск
53
Игорь Прохоров

В центральном аппарате Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» состоялась онлайн-встреча с акимами сел и поселков, избранными в 2021–2022 годах по представлениям НДПП «Ауыл».

Открывая встречу, заместитель председателя партии Толеутай Рахимбеков отметил, что «Ауыл» демонстрирует активную работу по всем направлениям решения задач, поставленных в уставе и программе партии.

По словам участников встречи, необходимо наращивать динамику работы партии на селе, тем более что в этом полугодии запланировано проведение выборов депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней. И в этой работе партия возлагает большие надежды на акимов сел, поселков и городов, избранных по представлениям НДПП «Ауыл». От качества работы зависит степень доверия народа, избирателей к партии.

Об основных показателях развития своего села рассказали: Кайрат Джилкишев – аким села Улкен Бокен Кокпектинского района области Абай; Мейирхат Жандилдин – аким поселка Приречное Целиноградского района Акмолинской области; Нуритдин Ештаев – аким Акбиикского сельского округа Тюлькубасского района Туркестанской области; Саян Шайкин – аким Озерного сельского округа Жамбылского района СКО; Мурат Альдигереев – аким Буланского сельского округа Сырымского района ЗКО; Ерлан Маматаев – аким Никольского сельского округа Алтайского района ВКО; Бауржан Бижанов – аким Чайковского сельского округа Жетикаринского района Костанайской области.

Заместитель председателя партии «Ауыл» Анас Баккожаев ознакомил присутствующих с предложениями НДПП «Ауыл» к разрабатываемому Правительством по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева проекту Концепции развития сельских территорий РК на 2023–2027 годы. В концепции партийцы предлагают обратить внимание на вопросы кооперации сельских товаропроизводителей, в первую очередь ЛПХ. По мнению партии «Ауыл», кооперация ЛПХ позволит создать около 3,5 млн рабочих мест на селе, повысить доходы сельских жителей как минимум в 3–4 раза, сформировать бюджеты четвертого уровня – бюджеты сельских акимов на 90–95% за счет налогов от деятельности ЛПХ и увеличить в целом объемы бюджетов каждого сельского акима в 15–20 раз, доведя бюджет одного села до 50 млн тенге в год.

Также, по мнению членов партии «Ауыл», в концепции необходимо обозначить пути решения проблемы отсутствия накоплений у сельских жителей в фонде медицинского страхования, что в условиях страховой медицины равносильно закрытию доступа сельчан к услугам государственного здравоохранения. Кроме того, партийцы обсудили предложения по вопросам развития социальной и инженерной инфраструктуры села.

Популярное

Все
Карагандинский бизнесмен-изобретатель отремонтировал сельскую котельную и... остался должен государству 32 млн тенге
Из капель рождается море
В контексте судебных реформ
Высокое напряжение жизни
Без поражений, но с «серебром»
Мастер-класс Манабу Мураками
В интересах сельчан
Обратная сторона просвещения
Здоровье превыше всего
Был в моде асадал
Эра нового риса на старых полях
Последний Герой
Золото-крошка в упорной одежке
Очарование Кошкаратой
Контрмагнит Алматы
Предприниматели массово намерены судиться с налоговыми органами, доказывая неправомерность административного наказания и начисления штрафов
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Назначен новый министр культуры и спорта Казахстана
Азамат Ескараев возглавил Министерство юстиции Казахстана
Токаев сменил министра просвещения Казахстана
Зульфия Сулейменова стала министром экологии и природных ресурсов РК
Мурат Журебеков освобожден от должности первого вице-министра энергетики РК
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Мораторий на отстрел сайгаков в Казахстане продлили до 2024 года
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
В Казахстане – новый министр индустрии и инфраструктурного развития
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Галымжан Койшыбаев назначен заместителем премьер-министра – руководителем Аппарата Правительства РК
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Токаев дал поручения новым министрам
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
Чем бы ни занимался, что бы ни делал Ахмет Байтурсынулы в годы своей творческой зрелости, он был в первую очередь и прежде всего поэтом, а потом уже общест­венным деятелем и ученым
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?

Читайте также

Свежий выпуск
Здоровье превыше всего
Свежий выпуск
Последний Герой
Свежий выпуск
Высокое напряжение жизни
Свежий выпуск
Контрмагнит Алматы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]