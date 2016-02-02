​В интересах страны и граждан

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Еркин КУБЕЕВ, ректор КарГУ им. Е. Букетова, доктор юридических наук

Важная роль в начавшемся процессе принадлежит независимому правосудию и всей правоохранительной системе республики. Как отмечает Лидер нации, приоритетом современного этапа является «обеспечение прав и свобод граждан, строгое исполнение закона и укрепление правопорядка».

За годы независимости проведена большая работа по совершенствованию правовой системы. Взят курс на гармонизацию отношений государства и общества. Модернизирована система местного самоуправления, полностью отвечающая сегодня внутренним условиям и потребностям страны. На конституционном уровне придан импульс новому этапу судебно-правовой реформы, направленной на укрепление независимости судов при отправлении правосудия. Введено судебное санкционирование ареста, исключен конституционный запрет на возможность ведения прокуратурой и судом следствия.

Проведенная реформа направлена на дальнейшую демократизацию институтов государства и общества. Все эти системные решения должны найти дальнейшее воплощение в текущем законодательстве Казахстана и в практической реализации Плана нации «100 конкретных шагов» по реализации Пяти институциональных реформ, определенных Главой государства.

Вместе с тем фундаментальные изменения, происходящие в мировой экономике и политике, процессы глобализации, а также внутренняя динамика развития страны не позволяют довольствоваться достигнутым. Они настраивают на движение только вперед. Чтобы обеспечить соответствие национального права новым вызовам времени, повысить его конкурентоспособность, требуется дальнейшее совершенствование нормотворческой и правоприменительной деятельности государства.

Казахстанская правовая система должна быть способна на равных конкурировать в вопросах удобства применения и надежности защиты прав с законодательством развитых стран мира. Ведь конкурентоспособная правовая система создает возможности для привлечения инвестиций, способствует реализации смелых и передовых идей. Поэтому на современном этапе успешная реализация приоритетных национальных проектов и решение актуальных общественно значимых задач напрямую обусловлены проведением сбалансированной правовой политики.

А для этого требуется максимальный прагматизм, который учитывал бы не только собственный опыт и практику. При необходимости нужно заимствовать отвечающие нашим национальным интересам наработки других правовых систем, доказавших на деле свою эффективность. Одним из направлений модернизации правовой системы современного казахстанского государства является дальнейшее совершенствование судебной системы. На конституционном уровне придан импульс новому этапу судебно-правовой реформы, направленному на укрепление независимости судов при отправлении правосудия.

Основной целью принятия данного Конституционного закона стала необходимость дальнейшего совершенствования судебно-правовой системы в стране. Предусмотренные изменения направлены, в частности, на расширение полномочий судебной власти и повышение правового статуса, социального обеспечения судей. В рамках изменений проведена оптимизация инстанций судебной системы для упрощения доступа граждан к правосудию.

Кроме того, реализация положений Концепции правовой политики РК позволит масштабно воплотить в жизнь основные идеи и принципы Конституции страны в деле укрепления гарантий прав и свобод, правовых основ государственности.

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