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В интересах страны
Мухит Асанбаев, ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК

Выборы, полные новых ожиданий и ориентиров, нацеленные на большие и значимые перемены, пройдут 20 ноября 2022 года. Их главное предназначение – перезагрузка политической системы и общества.

Новое время требует принятия оперативных мер. Их много на повестке, достаточно много, чтобы увидеть в них главную миссию – целенаправленно исходить из общественно-политической и социально-экономической реальнос­ти, в которую наша страна вошла с проведением летом нынешнего года референдума по принятию пакета конституционных поправок. В этом вся суть проводимых реформ в целом и внеочередных президентских выборов в частности.

Вместе с тем с назначением даты голосования возрастают ожидания перемен, которые были предсказаны еще в начале года представителями экспертного сообщества. Как известно, уже тогда обсуждалась вероятность проведения досрочных президентских и парламентских выборов, в целом прогнозировался сценарий интенсификации процессов, направленных на дальнейшую реализацию большего пакета политических реформ.

При этом нынешний политичес­кий сезон начался с культивирования в стране новой политической традиции, без закулисных игр в политике, с ясным видением и намерением сформировать более устойчивую политическую модель для обеспечения стабильности и устойчивости Казахстана.

Как заявил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, для успешной реализации комплексных реформ на пути к созданию Справедливого Казахстана необходим новый мандат доверия народа. Это и есть квинтэссенция предстоящих президентских выборов.

Они станут не только импульсом для политического процесса, но и вызовом для нынешней власти. К чему приведут эти процессы, станет очевидным уже в следую­щем году. Пока же Казахстану нужны консолидация политических сил общества, единство и взаимопонимание.

Итак, до президентских выборов остается два месяца, круг задач определен, электоральная кампания стартовала.

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