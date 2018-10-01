​В интересах вкладчиков

Зона повышенной ответственности

В ходе традиционной пресс-конференции руководитель Нацбанка рассказал о ситуации на финансовом рынке, а также прокомментировал позицию регулятора в отношении ряда банков. Он напомнил, что в августе и сентябре Нацбанк принял решение о лишении Qazaq Banki, Эксим­банка и Банка Астаны лицензий за систематическое нарушение пруденциальных нормативов и иных регуляторных требований. Он отметил, что до отзыва лицензий регулятором велись интенсивные переговоры с менеджментом и акционерами по выработке мер, направленных на стабилизацию ситуации в банках, «однако реальных мер предложено и принято не было». Решение об отзыве лицензии было принято «после исчерпания всех возможностей» по их оздоровлению.

– Доля Qazaq Banki, Эксимбанка и Банка Астаны по активам составляет 0,9, 0,3 и 1%. Лишение лицензий этих банков не несет рисков для других финансовых организаций, – добавил Данияр Акишев.

Он напомнил, что лишенные лицензий банки являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов. Вклады в любой валюте, деньги на платежных карточках и банковских счетах физических лиц защищены гарантией Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД). Глава Нацбанка также подчеркнул, что КФГД располагает суммой в размере 735 млрд тенге, которая может быть направлена на выплату гарантийного возмещения по депозитам в ликвидируемых банках. Этого более чем достаточно для того, чтобы вкладчики казахстанских банков не беспокоились за сохранность своих сбережений.

Отдельно Данияр Акишев остановился на ситуации вокруг Цес­набанка, которую регулятор оценивает как «контролируемую». Несмотря на то что банк выполняет все пруденциальные нормативы, в последнее время он столкнулся с незапланированным оттоком средств со счетов населения и предприятий.

– Национальным банком в этих условиях, а также с учетом вступления в силу новых коэффициентов по ликвидности в рамках Базель 3 была оказана поддержка банку в виде займа в размере 150 миллиардов тенге на рыночных условиях, – сказал глава финрегулятора.

Данияр Акишев также отметил, что важным критерием, который лежит в основе решения Национального банка помогать тому или иному финансовому институту, является готовность или неготовность акционера принимать участие в ее разрешении.

– В данном случае мы констатируем, что акционеры Цеснабанка предприняли максимальные усилия для стабилизации работы финансового института. Уже проведена значительная докапитализация банка, назначен новый менеджмент, имеющий значительный опыт в антикризисном управлении, – сказал глава Нацбанка.

Он также рассказал, что параллельно Цеснабанк проводит сделку по продаже значительной части портфеля сельскохозяйственных кредитов на сумму 450 млрд тенге Фонду проблемных кредитов.

– С одной стороны, это позволит улучшить состояние предприятий агросектора за счет смены кредитора, который способен предложить более льготные условия обслуживания займов. А с другой – обеспечит банку дополнительную ликвидность и снижение его зависимости от ситуации в агросекторе. Также Цеснабанк совместно с холдингом «КазАгро» начал проработку вопроса рефинансирования выданных валютных кредитов и займов и увеличения их сроков, – сказал Данияр Акишев.

Председатель Нацбанка особо подчеркнул, что, принимая решения об участии в оздоровлении банков, возглавляемое им ведомство защищает не акционеров банков, а вкладчиков – физических и юридических лиц.

– На самом деле, никто не спасает интересы акционеров. Как правило, мы спасаем деньги наших граждан и предприятий, которые в этих банках находятся. Мы защищаем права потребителей финансовых услуг, никто эти деньги себе в карман не кладет, – отметил он.

А кроме того, акционер должен продемонстрировать готовность не на словах, а на деле принимать участие в спасении своего бизнеса.

– Это основной критерий: если акционер готов инвестировать в свой банк при наличии проблем, готов максимально участвовать в этом процессе живыми деньгами, то мы всегда готовы с этим институтом сотрудничать и, возможно, оказывать какую-то поддержку, – пояснил Данияр Акишев, добавив, что эти правила игры прописаны в программе оздоровления финансового сектора.

Говоря о мерах по недопущению возникновения проблем в банках в будущем, Данияр Акишев напомнил о том, что в первую очередь это зависит от самих банков, их менеджмента и акционеров и их ответственности перед вкладчиками, бизнесом и компаниями квазигоссектора, размещающими средства в банках.

– К сожалению, очень много кредитов выдавалось связанным лицам. Привлекались деньги государства, а выдавались своим аффилиированным структурам. Естественно, при таком кредитовании риски адекватно не оценивались, потому что когда кредитуется аффилиированная структура, на многие риски смот­рят сквозь пальцы, – отметил он.

По его словам, Нацбанк со своей стороны совершенствует подходы в части надзора за банками, регулированию их деятельности, анализу отчетности.

– В целях повышения эффективности банковского надзора с 1 января 2019 года внедряется риск-ориентированный надзор, в рамках которого Национальным банком будет использован институт мотивированного суж­дения, предусматривающий принятие превентивных мер в случае возникновения рисков. Другими словами, регулятор получит возможность предотвращать возникновение кризисных ситуаций в банках, не дожидаясь ухудшения их финансового положения, – рассказал Данияр Акишев.

Между спросом и предложением

Наряду с ситуацией в банковском секторе традиционно в центре общественного внимания находится положение на валютном рынке. Данияр Акишев рассказал, что наблюдавшаяся в течение последних двух месяцев волатильность является естественной реакцией на внешние факторы в условиях свободно плавающего курса. С начала года тенге ослаб к доллару более чем на 8%.

– Ослабление тенге было вызвано в первую очередь внешними факторами. Во-первых, это общее укрепление доллара США к валютам развивающихся стран вследствие повышения ставок ФРС США. С начала года национальная валюта Турции ослабла на 62%, в Индии – на 14%, в Китае – на 6%. Более того, в мире происходит ослабление валют против доллара не только развивающихся, но и некоторых развитых стран. В Австралии – на 8%, Новой Зеландии – на 6%, в Канаде – на 3%, – прокомментировал Данияр Акишев.

Вторым фактором, который также оказал негативное влияние на обменный курс, стало объявление о будущем ужесточении антироссийских санкций.

– На этом фоне ослабление российского рубля с начала года составило около 15%. Хочу акцентировать внимание, что по нашим оценкам ожидание будущих негативных событий на российском рынке имело, скорее, психологическое воздействие, так как фундаментальные факторы платежного баланса России свидетельствуют об отсутствии причин для ослабления российского рубля, – сказал глава Нацбанка.

По оценке регулятора, несмотря на то что частичная корреляция рубля и тенге существует преимущественно на коротком горизонте времени, в долгосрочном периоде обменный курс тенге в большей степени определяется состоянием всего платежного баланса Казахстана, который отражает действие всех факторов.

В этом контексте Данияр Акишев напомнил, что в условиях волатильности обменного курса населению и предприятиям в случае отсутствия объективной необходимости лучше воздерживаться от перевода активов из одной валюты в другую. Покупка валюты на пике котировок увеличивает риск потери сбережений, что наглядно продемонстрировала ситуация последних двух месяцев.

Глава Нацбанка также добавил, что установившиеся на высокой отметке цены на нефть дают возможность ожидать поступления в страну большей валютной выручки, улучшения платежного баланса и, возможно, укрепления тенге. Вместе с тем он напомнил, что поступление в страну валюты от реализуемой нефти происходит с задержкой во времени, связанной с особенностями функционирования этого рынка, поэтому нельзя ждать мгновенной реакции обменного курса на рост цен на углеводороды.

– Мы видим, что сейчас действительно происходит небольшое ослабление тенге, оно связано исключительно с тем, что спрос (на валюту. – Ред.) немного превышает предложение. И когда предложение (валюты на рынке. – Ред.) в результате роста мировой цены на нефть вырастет, то вполне вероятно, что тенге может и развернуться, – сказал Данияр Акишев.

Должен быть выбор

Отвечая на вопросы журналистов, Данияр Акишев рассказал об управлении Нацбанком пенсионными активами Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) и о грядущих изменениях в этой сфере.

Как известно, в соответствии с поручением Главы государства Национальный банк работает над передачей части пенсионных активов, аккумулированных в ЕНПФ, в управление иностранным и частным казахстанским компаниям.

По словам Данияра Акишева, на сегодня часть пенсионных активов уже передана внешнему управляющему Aviva Investors по мандату «Глобальные облигации развивающихся рынков». По остальным мандатам осуществляется передача пенсионных активов либо объявлен тендер на выбор внешних управляющих.

Глава Нацбанка подчеркнул, что к управлению активами ЕНПФ привлекаются ведущие мировые игроки, под управлением которых находятся миллиарды долларов и у которых есть «огромный опыт, история, репутация и абсолютно прозрачные схемы управления». Кроме того, Нацбанку, являющемуся также управляющим активами Нацио­нального фонда, при выборе внешних управляющих удается снижать стоимость их услуг благодаря эффекту масштаба, что позитивно сказывается на доходности пенсионных активов.

– Мы ведем сейчас переговоры. Это будут компании с мировым именем, и думаю, что наши граждане могут не сомневаться в том, что их деньги, а именно валютная часть пенсионных накоплений, инвестируются компаниями, имеющими самую высокую репутацию, по самой низкой цене, – отметил он.

Что касается передачи средств ЕНПФ местным управляющим компаниям, Данияр Акишев отметил, что, согласно концепции, разработанной Нацбанком, вкладчик будет самостоятельно выбирать управляющую компанию, в которую будут передаваться его пенсионные накопления. При этом ЕНПФ по-прежнему будет являться единым учетным центром и администратором всех пенсионных счетов. Данные предложения сейчас обсуждаются с Правительством.

– Национальный банк придерживается позиции, что у вкладчика в накопительной пенсионной системе должен быть выбор того, кто управляет его деньгами. Сейчас все пенсионные отчисления поступают в ЕНПФ, который управляется Национальным банком. Мы хорошо управляем и гордимся этим, но видим, что на этом рынке должна быть конкуренция. То есть вкладчик должен выбирать компанию, которая будет управлять его деньгами, выбирать инвестиционную стратегию – более агрессивную или более консервативную. Это деньги вкладчика, и мы считаем правильным, чтобы вкладчик более активно участвовал в управлении этими деньгами, – отметил глава Нацбанка.