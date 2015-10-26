В интересах всего человечества Свежий выпуск 436 Лаура ТУСУПБЕКОВА

В конференции приняли участие парламентарии, представители международных организаций, аккредитованного в Астане дипломатического корпуса, а также студенты и преподаватели вуза.

Речь спикера Сената была посвящена роли ООН как крупнейшей международной организации, внесшей выдающийся вклад в дело сохранения мира, безопасности и стабильности.

– Уникальность ООН, – отметил К. Токаев, – в том, что она занимается актуальными для всего человечества проблемами и вырабатывает согласованные подходы к их решению на основе Устава организации.

В выступлении был сделан обзор инициатив Казахстана в качестве активного участника глобального диалога по вопросам безопасности, мира и развития. В частности, отмечалось высказанное Президентом Нурсултаном Назарбаевым предложение о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. Казахстан получил признание и как лидер антиядерного движения. В авторитетную площадку диалога политических и религиозных деятелей превратился Съезд лидеров мировых и традиционных религий, в работе которого в этом году принял участие Генеральный секретарь ООН.

В качестве кандидата в непостоянные члены Совета Безопасности ООН на 2017–2018 годы Казахстан акцентирует внимание международного сообщества на проблемах терроризма, наркотрафика, энергетической и продовольственной безопасности, дефицита водно-энергетических ресурсов и торговли людьми.

Спикер подробно остановился на идеях, высказанных Главой государства Нурсултаном Назарбаевым с трибуны 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Президент Казахстана предложил отказаться от «рутинного предупреждения и преодоления последствий войн и конфликтов», а также разработать План глобальной стратегической инициативы-2045 к столетию ООН и концепцию «Новое Будущее». Отмечена актуальность инициативы Президента об учреждении под эгидой ООН единой мировой антитеррористической сети.

Председатель Сената обратил внимание участников конференции на то, что Устав ООН, являющийся основой международного права, содержит противоречивые положения, которые осложняют толкование ряда международных событий и конфликтов. В первую очередь это касается принципов территориальной целостности и права наций на самоопределение. Казахстан, отметил спикер, не признал в качестве государств Косово, Абхазию и Южную Осетию, поскольку выступает за верховенство принципа территориальной целостности государств.

Отдельно К. Токаев остановился на реформе ООН, подчеркнув, что это трудный процесс, который, несмотря на разногласия между государствами, все же продвигается вперед. Понимание реформирования организации в полной мере присутствует в ООН, поэтому Генеральный секретарь Пан Ги Мун предложил целый ряд мер по усовершенствованию миротворческой деятельности ООН. Спикер Сената считает, что, несмотря на недостатки, ООН является безальтернативной и уникальной организацией.

– Благодаря именно ООН Казахстан стал полноправным субъектом международного права, принимает участие в мировых делах по вопросам безопасности и развития. ООН, – отметил К. Токаев, – это все мы, то есть мировое сообщество наций, поэтому от нас всех зависит будущее всемирной организации.

К. Токаев рассказал участникам конференции о своем опыте работы в 2011–2013 годах на постах заместителя Генерального секретаря ООН, генерального директора отделения ООН в Женеве, генерального секретаря Конференции по разоружению. Спикер напомнил, что Женевское отделение является глобальным центром международной активности, где осуществляется политическое, административное, протокольное, конференционное и информационное обеспечение около 10 тысяч международных мероприятий ежегодно, а также координирование деятельности более 70 структур и подразделений ООН по всему миру.

Принятое в 2012 году на министерской конференции в Женеве коммюнике «Группы действий по Сирии» остается единственной договоренностью по сирийскому конфликту. Важным направлением деятельности Женевского отделения ООН стали консультации по иранской ядерной программе.

Как подчеркнул спикер, только под эгидой ООН сообщество наций способно выработать эффективные коллективные ответы на глобальные вызовы.

– В наших общих интересах продолжать работу по укреплению ООН как общечеловеческого достояния, которым мы должны дорожить, – отметил К. Токаев.



