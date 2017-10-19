​В интересах всех

Учитывая исключительную важность инициированного Главой государства перехода казахского языка на латинскую графику как основы духовной модернизации казахстанской нации, осознавая историческую ответственность перед гражданами Казахстана и будущими поколениями, все мы должны поддержать инициативу Лидера нации по переходу казахского языка на латинскую графику.

В век информационных технологий нам надо идти в ногу со временем. Поэтому все мы понимаем, что переход на латиницу – это веление времени.

С учетом предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения, недавно был представлен новый проект латинской графики. Если первоначальный вариант казахского алфавита на латинице состоял из 25 букв, то теперь их будет 32. В использовании 8 казахских звуков предложено использовать апостроф. Глава государства поручил продолжить информационно-разъяснительную работу. Процесс этот ответственный и очень важный, и потому никто из казахстанцев не должен оставаться в стороне. Все мы должны подключиться к этой разъяснительной работе.

От этого зависит будущее нашей страны и наших детей.