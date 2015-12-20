Королевой красоты Ирака стала 20-летняя Шайма Абдельрахман из мультинационального города Киркук, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Middleeasteye.net.
Организаторы постарались максимально приблизить конкурс к мировым стандартам, однако в регламент были внесены некоторые коррективы: отменено дефиле в купальнике, девушкам разрешили открыть руки, но наряды участниц должны были быть ниже колен.
По свидетельству очевидцев, конкурс получился более "разговорным", чем "гламурным".
"Я очень рада, что Ирак движется вперед. Этот вечер получился потрясающим, и он зажег улыбки на лицах иракцев", – поделилась Шайма, которой теперь предстоит принять участие в "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".
Также новая Королева красоты Ирака сказала, что намерена использовать свою известность для реализации инициатив в образовании, особенно среди огромного количества людей, которые вынуждены мигрировать в результате конфликта.
Отметим, что в последний раз конкурс "Мисс Ирак" был проведен в 1972 году, когда богатая нефтью страна была на подъеме.