В Иране из-за взрыва заблокированы 50 шахтеров

На угольной шахте в Иране произошел взрыв, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
"В результате взрыва под завалами оказались от 40 до 50 человек", – отметили в управлении по чрезвычайным ситуациям провинции.
Инцидент произошел недалеко от города Азадшахр в провинции Голестан на северо-западе страны. Причины взрыва пока не известны.
