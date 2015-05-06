В Иране мужчинам запретили носить "дьявольские" прически

В Иране мужчинам запретили носить взъерошенные стрижки из-за их сходства с представлениями о темных силах, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на информагентства.
"Отныне стрижки, относящиеся к культу поклонения дьяволу, запрещены", – сказал глава Ассоциации мужских парикмахеров Ирана Мустафа Говахи. Он добавил, что власти считают такие стрижки нарушением принципов ислама. Ко всем парикмахерским, игнорирующим новые правила, будут применены серьезные меры.
О каких именно стрижках идет речь, Мустафа Говахи не уточнил. По мнению местных СМИ, запрет коснется начесов, при которых волосы стоят торчком.
По новым правилам, мужчинам также запрещено посещать солярий, делать татуировки и выщипывать брови.