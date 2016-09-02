В Иране запускают собственный Интернет

Иранские власти сообщили о завершении первого этапа по созданию Национальной информационной сети, передает Kazpravda.kz со ссылкой на life.ru.
Как отмечается, Национальная информационная Сеть будет в 60 раз быстрее, чем обычный Интернет, а также сможет предоставить пользователям "более высокий уровень безопасности".
Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что создание собственной Сети "можно рассматривать в качестве одного из ключевых компонентов независимости страны".
Впервые о своих планах по созданию собственной информационной Сети иранские власти объявили еще в 2005 году. Согласно информации из официальных источников, проект планируется завершить в 2017 году.
Как предполагают эксперты, Национальная информационная Сеть является логическим продолжением политики властей по изолированию населения страны от глобального потока информации. В 2006 году на территории Ирана был закрыт доступ к "Википедии", YouTube и IMDb, а в 2009 году власти заблокировали Facebook и Twitter.