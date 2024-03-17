В Исландии началось очередное извержение вулкана

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Вулканологи заявили, что речь может идти о начале новой эры сейсмической активности в регионе, передает Kazpravda.kz

Фото: Public Security Department of Icelandic Police/REUTERS

Четвертое за четыре месяца извержение вулкана на северном островном государстве произошло вблизи прибрежного поселка Гриндавик с населением около 4000 человек. Эксперты насчитали около 80 землетрясений, сообщает Дойче Велле.

В четвертый раз за четыре месяца в одном и том же регионе Исландии произошло извержение вулкана. Оно - ярко-красного цвета, как показали фотографии на сайте местного телеканала RUV вечером в субботу, 16 марта. Извержение вулкана началось между Хагафеллом и Стора-Скогфеллом на полуострове Рейкьянес, в том же районе, где произошла предыдущая вспышка 8 февраля, говорится в заявлении Метеорологического центра Исландии (IMO).

Эксперты IMO насчитали около 80 землетрясений. Длина расщелины оценивается приблизительно в три километра, что примерно соответствует размеру последнегоизвержения в феврале, отмечается в заявлении. Несколько жителей, вернувшихся в Гриндавик после предыдущего извержения, вновь были эвакуированы в качестве меры предосторожности.

С середины декабря на полуострове произошло уже четыре извержения вулкана, причем во время одного из них в январе лава поглотила три дома у северного подножия поселка с населением 4000 человек. Его жители занимаются преимущественно рыбной ловлей. Будущее общины неясно. Правительство Исландии уже представило законопроект, который позволит жителям продать свои дома государственной компании.

За прошедшие три года это уже седьмое извержение вулкана в Исландии. Гриндавик расположен на полуострове Рейкьянес на юго-западе страны, примерно в 55 километрах от столицы - Рейкьявика. До марта 2021 года на полуострове не было извержений в течение восьми столетий.

Всего в Исландии насчитывается более 30 активных вулканических систем, что является самым большим показателем в Европе. Она расположена вдоль Срединно-Атлантического хребта - горной системы на океанском дне, разделяющей Евразийскую и Североамериканскую тектонические плиты.

На фоне новых извержений вулканологи заявили, что речь может идти о начале новой эры сейсмической активности в регионе. Ученые опасаются, что они могут продолжаться десятилетиями, и исландские власти начали строить дамбы, чтобы отвести потоки горящей лавы от домов и важнейших объектов инфраструктуры.
 

#Исландия #извержение вулкана

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