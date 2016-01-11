В Испании начался суд над принцессой

Сегодня в Испании в городе Пальма-де-Майорка начнется суд над инфантой Кристиной, которую обвиняют в неуплате налогов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на korrespondent.net.
"Она станет первым в истории страны членом монаршей семьи, которого будут судить за неуплату налогов", – отмечается в публикации.
По версии следствия, инфанта вместе с супругом Иньяки Урдангарином участвовала в схеме, когда через подконтрольную им некоммерческую компанию из бюджета страны выводились крупные суммы денег, выигрывались конкурсы по господрядам.
Принцесса, якобы входя в попечительский совет благотворительного спортивного фонда Noos и будучи совладельцем компании по торговле недвижимостью Aizoon, помогала мужу и ряду его партнеров. При этом еще и не были выплачены налоги – почти €340 тыс. Нецелевое использование средств со стороны мужа сестры короля составило около 6 млн.
"У самого короля Фелипе VI неприкосновенность, поэтому он не будет давать показания. Однако и его также называют соучастником налоговых схем", – говорится в сообщении.