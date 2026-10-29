В Испании объявили трёхдневный траур по жертвам железнодорожной трагедии

Скриншот с видео Еuronews

«Вся Испания в трауре», заявил председатель правительства Педро Санчес после железнодорожной аварии, унёсшей жизни 68 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Еuronews

Он выразил солидарность и сочувствие семьям погибших и пострадавших. «Сломанные жизни, разрушенные семьи», – так он охарактеризовал последствия трагедии.

Санчес подчеркнул, что приоритет правительства – помощь пострадавшим и их родственникам, поиск как можно большего числа выживших и обеспечение им как материальной, так и психологической поддержки.

Премьер также отметил работу служб экстренного реагирования и гражданской защиты, координацию между различными ведомствами, задействованными в операции, среди них правительство автономного сообщества, депутация Толедо и администрации городов Толедо и Йебенес.

По мнению Педро Санчеса, одна из ключевых задач кабинета - установление обстоятельств аварии. В этой связи он сообщил, что Комиссия по расследованию железнодорожных происшествий и судебные органы работают над установлением причин катастрофы. Министерство транспорта проводит собственную проверку случившегося.

Санчес предупредил, что в случае подтверждения сбоев в системах безопасности, правительство отреагирует максимально жёстко.

Говоря о железнодорожной катастрофе в Адамусе в январе этого года, премьер назвал «неприемлемым» возникновение двух подобных трагедий на железной дороге в одном году и пообещал работать над восстановлением доверия граждан к безопасности железнодорожной сети и к системе общественного транспорта.

Со своей стороны президент автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча Эмилиано Гарсиа-Пасе сообщил обновленные данные: число погибших в результате аварии - 68 человек, медики оказали помощь 53 пострадавшим, 15 из них находятся в тяжелом состоянии.

Гарсиа-Пасе также поблагодарил за слаженную работу различные уровни власти и те автономные сообщества, которые предоставили ресурсы для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Педро Санчес объявил в стране трёхдневный официальный траур по жертвам трагедии. Все эти заявления председатель правительства сделал в ходе выступления для прессы, в ходе которого не стал отвечать на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что столкнулись поезд, отправившийся из Мадрида в Севилью, и поезд частного оператора высокоскоростных составов Iryo.