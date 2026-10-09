В Италии похитили вино на €5 млн

Происшествия,Европа
Айман Аманжолова
корреспондент

Со склада пропали 30 тыс. бутылок алкогольного напитка, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Партию вина премиум-класса стоимостью €5 млн похитили у крупнейшего итальянского семейного винодельческого дома Marchesi Antinori.  

Нападение на склад компании в Кортоне произошло в минувшие выходные. Группа из семи профессиональных воров проникла на объект в тот момент, когда предприятие готовилось отправить ценную партию бутылок зарубежным клиентам.

Преступники отключили систему сигнализации и вывезли на двух грузовиках около 30 тыс. бутылок. Розничная цена похищенного алкоголя варьируется от €150 до €500 за штуку. Сообщается, что это ограбление стало крупнейшим как в Италии, так и в мире по количеству и стоимости похищенного вина.

Генеральный директор Antinori Ренцо Котарелла выразил надежду на возвращение коллекции и призвал рынок к осторожности. По его словам, компания хочет защитить покупателей от приобретения краденого имущества из сомнительных источников по заниженным ценам.

«Эти вина имеют большую ценность, и я не понимаю, как они могут продать всё это вино по всему миру, оставаясь незамеченными. Люди на винодельне плакали. Дело не только в стоимости вина, дело в чем-то большем», - заявил Котарелла.

 

#Италия #похищение #вино

Популярное

Все
Бозок объединяет тюркский мир
Нейросети на страже порядка
Тренды зернового рынка
На сцене – молодость
Кулинарная философия
Спасатель стал рекордсменом Книги рекордов Казахстана
К новому и необычному
Это нежное и притягательное слово «айналайын»
Мечтай и твори
Улыбнись и попробуй заговорить
Баянаул за пределами пляжа
Сезон фотоохоты длится круглый год
Первый полностью сгенерированный ИИ фильм выйдет в прокат
Нас этому не учили
В Алматы открылась выставка произведений Третьяковской галереи
Медальная арифметика с золотым дефицитом
Пять жемчужин Аулиеатинской земли
Назерке Кубыгулкызы «оживляет» интерьеры
Два города. Одна осень
Аутизм – не приговор, а особенность развития
Лучшие технологические проекты определили на AI & Digital Bridge 2026
Тариф на проезд в общественном транспорте Астаны повысят с 1 декабря
Серебряное трио Казахстана
Умерла казахстанская журналистка Индира Жылкайдарова
Электронные доказательства: баланс и эффективность
От новых дорог до цифровых маршрутов
Зерновая отдача превысила прогнозы
Токаев освободил от должностей трех представителей руководства Минобороны
День учителя отмечают в Казахстане
Глобальные вызовы и поиск решений
Приступили к приемке свеклы
Султан Омана совершит двухдневный государственный визит в Казахстан
Школьники запустили свой спутник на ракете SpaceX
Климат — не помеха: как агротехнологии меняют сельское хозяйство Кашгара
Дефицит пастбищ снижается
Состоялось бюро Курултая
Молодых казахстанских режиссеров наградили на кинофестивалях в Канаде и России
Свыше семи тысяч тонн продукции представили на ярмарках «Дала дәмі»
Вице-Президент Ерлан Карин встретился с делегацией Ватикана
В Астане открылся Art Qurultay
Девятиэтажка пойдет под снос
Строительство крупного водохранилища завершают в Туркестанской области
Президент Казахстана предложил создать партнерство «БРИКС плюс» в сфере ИИ
Волокита с кражей ЭЦП продолжается
Родственников уведомят автоматически: новая услуга появилась на eGov
Три лесных пожара зарегистрировали в Казахстане за сутки
Обыск по уголовному делу провели на строящемся объекте Wildberries
Цена гостеприимства: как туристические налоги меняют индустрию путешествий
Архитектура за пределами Земли: чем занимается казахстанка в Нью-Йорке
Время белых полей
Отличные вести из Самарканда
Минкультуры опубликовало рекомендации по регламенту работы СМИ в день траура
Astana Musical открыл юбилейный сезон репертуарным мюзиклом
Почему новым министром обороны стал офицер СГО — мнение эксперта
Новый облик старого вокзала
Неустойчивая погода прогнозируется в Казахстане 15–17 сентября
Исполнение поручений Президента: новые объекты открылись в регионах Казахстана
В Казахстане усилили требования к организациям по соцуслугам
В Казахстане усилили требования к центрам техосмотра и пассажирским перевозкам
Казахстан покинул топ-5 медального зачёта Азиады

Читайте также

Энтони Ваккарелло покидает пост креативного директора Yves …
Самолет с деньгами рухнул на дорогу в Эквадоре
Boeing планирует создать систему защиты от преднамеренных а…
Двое рабочих погибли в колодце Шымкента

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]