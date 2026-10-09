В Италии похитили вино на €5 млн

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Партию вина премиум-класса стоимостью €5 млн похитили у крупнейшего итальянского семейного винодельческого дома Marchesi Antinori.

Нападение на склад компании в Кортоне произошло в минувшие выходные. Группа из семи профессиональных воров проникла на объект в тот момент, когда предприятие готовилось отправить ценную партию бутылок зарубежным клиентам.

Преступники отключили систему сигнализации и вывезли на двух грузовиках около 30 тыс. бутылок. Розничная цена похищенного алкоголя варьируется от €150 до €500 за штуку. Сообщается, что это ограбление стало крупнейшим как в Италии, так и в мире по количеству и стоимости похищенного вина.

Генеральный директор Antinori Ренцо Котарелла выразил надежду на возвращение коллекции и призвал рынок к осторожности. По его словам, компания хочет защитить покупателей от приобретения краденого имущества из сомнительных источников по заниженным ценам.