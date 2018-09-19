В Италии появится самый высокий подвесной мост в Европе

В Италии над долиной Валь Тартано 22 сентября будет открыт самый высокий подвесной мост в Европе, который соединит населенные пункты Морбень и Сондрио, сообщает ria.ru
.
Сооружение "Мост в небо" соединит две горные вершины высотой 1034 метра. Длина моста - 234 метра, он располагается на высоте 140 метров. Его строительство обошлось в 750 тысяч евро, пишет газета Coriere della Sera.
Мост позволит местным жителям быстро добраться до пастбищ и других деревень. Раньше для этого им приходилось пересекать всю долину.
Также он может стать местной достопримечательностью. Туристы получат возможность увидеть невероятной красоты панораму - плотину Коломбера, пастбища, вершины Альп, место, где река Адда впадает в озеро.
Вход для путешественников будет стоить 5 евро. За эти деньги можно ходить по мосту неограниченное число раз.