Фото: polisia.kz
Происшествия
В изнасиловании школьников подозревают бывшего помощника имама – СМИ

Жуткая история с изнасилованием третьеклассников произошла в Жамбылской области. Педофил, как предполагают в полиции, надругался над двумя мальчиками. Подозреваемого, а это 30-летний местный житель, уже задержали, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КТК.

По версии следствия, все произошло еще в марте в заброшенном здании. О произошедшем заявила мать одного из пострадавших. Ее девятилетний сын попал в больницу. Тогда-то врачи и обнаружили у ребенка серьезные повреждения. Выяснилось, что подозреваемый запугал детей расправой над их родителями.

Жители Шуского района уточняют: задержанный был помощником имама в одной из местных мечетей. Но главный имам области от такого сотрудника открестился.

Предполагается, что педофил издевался над школьниками и раньше. В полиции подробностей пока не разглашают.

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали 30-летнего жителя Шуского района. По данному факту начато досудебное расследование по часть 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Шуский районный суд избрал меру пресечения в виде ареста. Назначены все необходимые экспертизы», – сообщила Гульсара Мухтаркулова, руководитель пресс-службы ДП Жамбылской области.

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