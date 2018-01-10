В известной британской школе запретили называть учениц девочками

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Администрация известной британской государственной школы, расположенной в Манчестере, сбила с толку родителей, сообщив им, что сотрудники начинают использовать "гендерно-нейтральный язык" при разговоре с детьми или о них. Об этом сообщает Life.ru
со ссылкой на Daily Mail.
Как отмечается, девочек будут называть просто учениками. Директор Стефани Джилл направила родителям воспитанниц письмо, где отметила, что такая мера стала ответом на вызовы, с которыми сталкиваются учащиеся, которые ставят под вопрос свою гендерную идентичность.
"Сотрудники приняли эти изменения и прилагают все усилия для реализации этой новой политики. Для многих транссексуалов идентификация с "девочкой" может быть очень обидной", – отметила директор.
Некоторые родители изначально решили, что руководство школы решило таким образом пошутить. Однако вскоре выяснилось, что все на полном серьезе.
"Это нелепо. Мы живем во времена, когда мы должны уважать взгляды людей, и если у кого-то есть проблемы, связанные с гендером и сексуальностью, мы должны это понимать. Но девочек нужно называть девочками", – резюмировали местные жители.