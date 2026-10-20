В Кабмине обсудили новые проекты с губернатором Ленинградской области

Одним из перспективных направлений стороны назвали агропромышленный комплекс

Фото: пресс-служба правительства РК

Заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин и губернатор Ленинградской области Российской Федерации Александр Дрозденко обсудили вопросы развития взаимной торговли, сотрудничества в сельском хозяйстве и промышленности, а также транспортной логистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина

Одним из перспективных направлений стороны назвали агропромышленный комплекс. Казахстан заинтересован в развитии совместных проектов в молочном животноводстве, селекции, производстве продуктов питания и переработке сельхозпродукции. Опыт Ленинградской области в этих направлениях может стать основой для расширения кооперации и увеличения объемов переработки сырья.

Отдельное внимание было уделено промышленной кооперации и локализации производств. Потенциал для совместных проектов имеется в машиностроении, химической промышленности, производстве оборудования и строительных материалов. Также обсуждены поставки сырья для производства минеральных удобрений и проект по выпуску современных органических удобрений в Жамбылской области.

Важной темой стала транспортная логистика. Александр Дрозденко отметил заинтересованность региона в долгосрочных контрактах на перевозку казахстанских грузов через порты Ленинградской области. Стороны также обсудили вопросы железнодорожного транзита и необходимости повышения устойчивости грузоперевозок.

Кроме того, рассмотрены перспективы сотрудничества в атомной отрасли, включая подготовку профильных специалистов.

Серик Жумангарин подчеркнул важность перехода от договоренностей к конкретным проектам и предложил активизировать прямые контакты между предприятиями двух регионов.

«Наша задача – расширять взаимную торговлю, развивать совместные производства и создавать условия для реализации инициатив, которые принесут практическую пользу обеим сторонам», — отметил вице-премьер Казахстана.

#сотрудничество #проекты #Ленинград

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